الاقتصاد الرقمي والريادة تنهي حملتها الرمضانية "بالخير نجود"

انهت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة حملتها الرمضانية "بالخير نجود" 2024 للعام السابع على التوالي بتقديم ما يقارب 6000 طرد غذائي وقسيمة شرائية من المؤسسة العسكرية والمدنية الاستهلاكية في مختلف محافظات المملكة كما اشتملت الحملة والتي استمرت على مدار أيام الشهر الفضيل على تقديم افطارات رمضانية لأكثر من 1000 يتيم من مختلف المناطق حيث قامت اللجنة بزيارة جميع محافظات المملكة من الشمال حتى الجنوب بمدنها وقراها وباديتها والوصول الى المناطق النائية وجيوب الفقر في تلك المحافظات.

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من جانبها اكدت امين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي ان حملة بالخير نجود تهدف الى التواصل مع المجتمعات المحلية وتقديم يد العون للضعفاء، ومساعدة الأسر العفيفة الفقيرة وبث روح السعادة والمحبة للأطفال المحرومين من كافة فئات المجتمع في أوقات هم أحوج ما يكونون فيها للمساعدة وهو ما يعزز من إشاعة قيم الخير في وطننا الغالي.



كما أشادت الزعبي بالدور الكبير الذي قدمته الجهات الداعمة لتلك الحملة والتي ما كانت للتحقق اهدافها واستمرارها على مدار الأعوام السابقة لولا دعم تلك الجهات وهو ما يؤكد دور القطاع الخاص في العمل التطوعي حيث ان المسؤولية المجتمعية مناطة بكافة الجهات الرسمية وغير الرسمية.



من الجدير بالذكر الى ان عدد كبير من الشركات والمؤسسات قدمت الدعم الكبير لإنجاح تلك الحملة وذلك من خلال التبرع النقدي او العيني بهدف تقديم الدعم اللازم لهذه الاسر الفقيرة في شهر الخير والعطاء ولإدخال فرحة رمضان الى بيوت المحتاجين في شهر الخير حيث ساهمت كل من الشركات التالية بإنجاح حملة الخير نجود لعام 2024 وهي شركة اورانج الاردن وشركة زين وشركة امنية والبنك العربي وشركة المصادر الخضراء للاستثمار والالكترونيات GSI وشركة مربع الاعمال للخدمات والاستشارات وشركة حلول وخدمات الشبكات NSSوالبنك التجاري الأردني وشركة تقنية تبادل الشبكات NEXT وشركة المسار المتحدة للمقاولات وشركة Progress Soft وشركة CISCO وشركة البرمجيات المتقدمة Real soft ومدينة العقبة الرقمية وشركة موضوع وشركة bmb وشركة iris guard وشركة الخدمات الفنية للكمبيوترSTS والشركة الاهلية للكمبيوتر Optimiza وشركة Data Consult والشركة العامة للحاسبات.