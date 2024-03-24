الأحد 24 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الخصاونة يؤكد التزام الاستهلاكية المدنية والعسكرية بتثبيت الأسعار

الخصاونة يتفقد أحد أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية
الخصاونة يتفقد أحد أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية
تفقَّد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الأحد أسواق المؤسَّستين الاستهلاكيَّتين المدنيَّة والعسكريَّة في منطقتيّ عين غزال وطارق.
اضافة اعلان
وأكَّد رئيس الوزراء خلال زيارته المؤسَّستين ضرورة الاستمرار في توفير مخزون آمن من السِّلع والمواد التموينيَّة والأساسيَّة للمواطنين بأسعار عادلة، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك الذي يتزايد فيه الطَّلب على هذه السِّلع والمواد.

وجدَّد الخصاونة التأكيد على أنَّ مخزون المملكة الاستراتيجي من السِّلع الأساسيَّة آمن ويكفي لمدد زمنيَّة طويلة، وذلك في ضوء الإجراءات التي اتَّخذتها الحكومة لتأمين هذا المخزون، وضمان استمرار سير حركة شحن البضائع والسِّلع بوتيرة منتظمة.

وأشار رئيس الوزراء إلى قرار مجلس الوزراء بدعم المؤسَّستين الاستهلاكيَّتين المدنيَّة والعسكريَّة بمبلغ ثلاثة ملايين دينار؛ لاحتواء الآثار التضخُّميَّة وتمكينها من تثبيت أسعار السِّلع الأساسيَّة فيها إلى ما بعد شهر رمضان المبارك.

وأشاد بالتزام المؤسَّستين بقرار تثبيت الأسعار وبالإجراءات التي اتَّخذتها خلال لتوفير السِّلع والمواد التَّموينيَّة والاستهلاكية للمواطنين في مختلف أسواقها المنتشرة في جميع محافظات المملكة.

وجال رئيس الوزراء في مرافق المؤسَّستين، وتبادل الحديث مع المواطنين، واستمع إلى ملاحظاتهم بشان توفُّر السِّلع وأسعارها، كما هنأهم بمناسبة شهر رمضان المُبارك وقُرب حلول عيد الفطر السَّعيد.

واستمع رئيس الوزراء خلال الجولة التي رافقه فيها وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يوسف الشَّمالي إلى إيجاز من مدير عام المؤسَّسة الاستهلاكيَّة المدنيَّة سلمان القضاة ومدير المؤسَّسة الاستهلاكيَّة العسكريَّة العقيد محمد الحديد أكَّدا خلالها توفُّر جميع السِّلع بكميَّات كافية وأصناف متعدِّدة وبأسعار مناسبة ومنافِسة في جميع فروع المؤسَّستين المنتشرة في المملكة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مطعم - (تعبيرية)

اقبال محدود داخل صالات المطاعم منذ بداية رمضان

16 آذار 2024
السوق المركزي - أرشيفية - (تصوير: أمجد الطويل)

أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي في ثالث أيام رمضان

14 آذار 2024
أسعار الخضار لثاني أيام رمضان

أسعار الخضار لثاني أيام رمضان

13 آذار 2024
وزير الاتصال الحكومي د. مهند مبيضين يمينا ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي يسارا خلال منتدى التواصل الحكومي اليوم

الحكومة: أسعار معظم السلع على الأغلب لن تشهد ارتفاعات في رمضان

05 آذار 2024
اقرأ أيضا
أبرز تعليمات حماية المستهلك بعد صدورها في الجريدة الرسمية

"حماية المستهلك" تدعو للتكافل وتخفيف الأعباء على الأسر المعوزة في رمضان

منذ2 ساعة
السوق المركزي - (تصوير: أمجد الطويل) - (أرشيفية)

تعرفوا على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

منذ21 ساعة
97993d93-the-jordan-iraq-tereibil-border-crossing-archives-1536x951-1

صناعيون: الرسوم الجمركية تعيق صادرات الأردن للعراق

منذ21 ساعة
غرفة تجارة عمّان - (أرشيفية)

"المكان الواحد" يقدم أكثر من 241 ألف خدمة خلال 2023

23 آذار 2024
الأردن يشارك في معرض السياحة الروسي الدولي MITT

الأردن يشارك في معرض السياحة الروسي الدولي MITT

23 آذار 2024
محل لبيع الذهب - (أرشيفية)

43.7 دينار سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية

23 آذار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

صناعة الأعداء الوهميين مكلفة

ماهر أبو طير |اليوم

المرتكزات العقائدية للفكر الإبادي الصهيوني (1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

البطالة مسؤولية من؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

البيئة على صفيح ساخن!

نضال المجالي |اليوم

خلل ما في الكرة الأردنية !

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
1711148433977833600

"رصيف" بايدن البحري في غزة إيماءة جوفاء‏

ترجمات | منذ15 ساعة
قادة شركات التكنولوجيا أثناء مؤتمر في سان فرانسيسكو عن الذكاء الاصطناعي، حزيران (يونيو) 2023 - (المصدر)

المسار الصحيح لتشريعات الذكاء الاصطناعي: التركيز على الإمكانيات وليس المخاطر

ترجمات |22 آذار 2024
‏لافتة على طريق شمالي في مالي كتب عليها "ولاية غاو الإسلامية ترحب بكم" - (أرشيفية)

"داعش" يتقدم في أفريقيا

ترجمات |20 آذار 2024
‏صورة من وثيقة "روايتنا: طوفان الأقصى" - ‏‏(المكتب الإعلامي لحماس)‏

الرواية الرسمية لـ"حماس" (2)‏

ترجمات |19 آذار 2024
سجن غوانتانامو

آخر رجال غوانتانامو: حقوق الإنسان بنسخة أميركية

ترجمات |19 آذار 2024
‏نصب تذكاري في مدينة جنين يجسد خريطة فلسطين التاريخية - (أرشيفية) ‏

الإحياء الغريب لحل الدولتين: كيف تجلب حرب غير متخيلة السلام الوحيد المتخيل؟ (2-2)

ترجمات |18 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

مصروف رمضان

مسيرات الموت 22 آذار 2024

مسيرات الموت

معلش 21 آذار 2024

معلش

تعبان ! 20 آذار 2024

حمزة حجاج- تعبان !

قبل وبعد الإفطار 19 آذار 2024

حمزة حجاج- قبل وبعد الإفطار

شهاب 18 آذار 2024

شهاب
 
 