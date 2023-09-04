الثلاثاء 05 أيلول 2023
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بسبب رفع الديزل.. تخفيض طن الطحين الموحد 9 %

شاب يعمل في مستودع طحين بعمان - (أرشيفية)
شاب يعمل في مستودع طحين بعمان - (أرشيفية)

خفضت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أخيرا أسعار بيع الطحين الموحد للمخابز (المخصص لإنتاج الخبز) بنسبة غير مسبوقة وصلت إلى 9 % ضمن تسعيرة الشهر الحالي بسبب رفع أسعار الديزل بنسبة هي الأعلى منذ 9 سنوات.

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وتقوم الوزارة بتخفيض أسعار الطحين الموحد في حال ارتفعت أسعار الديزل لأن الأخير يشكل 40 % من كلف إنتاج الخبز بشكل مباشر وغير مباشر.


وتهدف الحكومة من وراء هذه الخطوة إلى تعويض أصحاب المخابز عن الكلف الزائدة التي تتحملها بسبب ارتفاع أسعار الديزل للحفاظ على ثبات أسعار الخبز.


كما تقوم الوزارة برفع أسعار الطحين الموحد في حال انخفضت أسعار الديزل نظرا لانخفاض الكلف على المخابز.


وبلغت قيمة خفض سعر بيع الطحين الموحد للشهر الحالي 15.2 دينارا للطن مقارنة بالشهر الماضي. 


وبحسب لائحة الأسعار الجديدة، بلغ سعر طن الطحين الموحد 157.5 دينار مقابل 172.7 دينار للطن في تسعيرة الشهر الماضي.


وشمل القرار الذي اطلعت عليه "الغد" تخفيض الطحين الموحد المنتج من قبل مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة على ان يتم اعادة النظر بالقرار نهاية الشهر الحالي.


وجاء قرار تخفيض أسعار الطحين الموحد، بعد أن رفعت الحكومة أخيرا أسعار مادة الديزل (السولار) التي تعتبر من بين عناصر معادلة كلف انتاج الخبز التي تعمل وزارة " الصناعة" على مراجعتها شهريا بناء على اثمان المحروقات ومدخلات الانتاج الاخرى في اطار الحفاظ على اسعار الخبز عند مستوياتها المحددة.


وفوض مجلس الوزراء وزير الصناعة والتجارة والتموين بتحديد الأجور والأسعار حسب المتغيرات التي تطرأ على كلف الإنتاج، وذلك بعد تحرير أسعار الطحين وتسعيرة مادة الخبز وقرار مجلس الوزراء رقم 2909 لسنة 2019.


وكانت الحكومة قررت رفع أسعار الديزل والكاز في تسعيرة الشهر الحالي بنسبة 12 %، ليصبح سعر اللتر80 قرشا بدلا من 71.5 قرش أي ما يعادل 8.5 قرش عن كل لتر.


كما قررت وزارة "الصناعة تحديد سعر طن القمح بـ127 دينارا للطن تسليم ظهر السيارة من باب المطحنة لجميع مطاحن المملكة لمسحوبات المطاحن حسب المخصص المحدد لها من قبل مديرية ادارة المخزون فيما تلزم المطاحن بتزويد المخابز بكافة احتياجاتها من الطحين حسب المخبز المعتمد لديها شريطة مراجعة مديرية ادارة المخزون لاعتماد مخصصها بداية كل شهر.


كما حددت الوزارة نسب استخراج الطحين بـ78 % والنخالة 22 % فيما تم تحديد سعر طن النخالة بـ140 دينارا غير شاملة ضريبة المبيعات.


 وشددت الوزارة على المطاحن بتقديم كشوفات تتضمن كميات وأنواع الطحين التي يتم إنتاجها وكميات مادة النخالة المنتجة، إضافة إلى كميات مادة الطحين الموحد والزيرو التي تم تسليمها للمخابز وغيرها بواسطة الناقلين أو تم توزيعها عن طريق المطحنة.


 كما دعت الوزارة المطاحن عدم صرف أي كمية طحين أو نخالة أو سميد منتج من قمح الوزارة أو المستورد لحسابها أو تم شراؤه من السوق المحلية إلا بعلم مراقب المطحنة حسب الأصول.


ويبلغ معدل استهلاك المملكة الشهري من مادة الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز حوالي 52 ألف طن؛ أي ما يعادل قرابة 1750 طنا يوميا، فيما يصل استهلاك المملكة من مادة القمح إلى 90 ألف طن شهريا.


ويوجد في المملكة حوالي 2000 مخبز منتشرة في عموم المملكة، تشكل المخابز الحجرية منها حوالي 1200 مخبز، فيما يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز بحوالي 90 كيلوغراما سنويا، بحسب دراسات حكومية. 

 

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