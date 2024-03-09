السبت 09 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بيتكوين تقفز إلى 70 ألف دولار

بيتكوين تقفز إلى 70 ألف دولار
بيتكوين تقفز إلى 70 ألف دولار
ارتفعت عملة بيتكوين إلى مستوى غير مسبوق لفترة وجيزة اليوم الجمعة في تعاملات متقلبة، بالتزامن مع استمرار فورة الإقبال على العملات المشفرة في مجتمع الاستثمار.اضافة اعلان

وتجاوزت هذه العملة الرقمية مستوى 70 ألف دولار للمرة الأولى، مدعومة بطلب من المستثمرين على المنتجات المشفرة الجديدة، التي يمكن تداولها بالأسواق الفورية الأميركية، وتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة العالمية.

وصعدت بيتكوين إلى 70 ألفا و105 دولارات قبل أن تعود للانخفاض سريعا حيث سجلت 68 ألفا و317.72 دولارا في أحدث التعاملات.

وصعدت هذه العملة من حيث القيمة السوقية أكثر من 50% هذا العام في أعقاب زيادة التدفقات إلى صناديق بيتكوين المدرجة في الولايات المتحدة، التي جرى إطلاقها في وقت سابق هذا العام.

 الذهب يواصل التألق
في سوق المعادن ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الجمعة، وسط توقعات متزايدة بشأن خفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران المقبل.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 2175.6 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 16:26 بتوقيت غرينتش، في حين زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 % إلى 2182.8 دولارا.

وارتفع المعدن النفيس بنسبة تزيد عن 5% حتى الآن هذا الأسبوع.

وقال مايكل ويدمر رئيس قسم أبحاث المعادن في بنك أوف أميركا "أعتقد أن الطلب الكبير الذي (شهدته سوق الذهب)… كان بدافع المضاربة فحسب".

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد. الجزيرة
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