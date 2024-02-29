الخميس 29 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رفع أسعار البنزين بنوعيه (90 و95) والديزل لشهر آذار المقبل

تخفيض البنزين 5 فلسات لليتر والديزل 4 قروش
رفع أسعار البنزين بنوعيه (90 و95) والديزل لشهر آذار المقبل
عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الخميس، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 آذار المقبل).
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واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر شباط ومقارنتها بمثيلاتها لشهر كانون الثاني الماضي.

وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين ارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار (20) فلساً/لتر وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار (20) فلساً/لتر، إضافة إلى ارتفاع سعر الديزل بمقدار (20) فلساً/لتر.

وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (930) فلساً/لتر بدلاً من (910) فلساً /لتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1170) فلساً/لتر بدلاً من (1150) فلساً/لتر، ورفع سعر الديزل ليصبح (740) فلساً/لتر بدلاً من (720) فلساً/لتر.

 كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر آذار المقبل عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.
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