مصنع متخصص بتقنية "الشرنقة" الزراعية في مدينة الحسين الصناعية بالكرك

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وقعت شركة المدن الصناعية الأردنية والجمعية الملكية لحماية الطبيعة اليوم الأحد، في مبنى الجمعية، اتفاقية استثمار لإقامة مصنع سيتخصص باستخدام تقنية "الشرنقة" في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في محافظة الكرك ضمن مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية الأردنية وبالتعاون مع وزارة الزراعة.ووقع الاتفاقية عن شركة المدن الصناعية الأردنية مديرها العام عمر جويعد، وعن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة مديرها العام فادي الناصر.وبحسب اتفاقية الاستثمار، فإن المصنع سيتخصص باستخدام تقنية الشرنقة التي تعد من التقنيات الموفرة في استهلاك مياه الري، إضافة إلى أنها صديقة للبيئة، كما أنها قابلة للتحلل في التربة بعد فترة معينة، وكذلك تتسم بمحافظتها على الرطوبة وتوفير كميات كبيرة من مياه الري المستعملة في الزراعة.ووفقا لبيان مشترك، فإن المصنع سيستفيد من الحوافز الاستثمارية الممنوحة التي تقدمها شركة المدن الصناعية الأردنية في مدينة الحسين الصناعية وفي مقدمتها الحوافز الخاصة بالاستثمارات الزراعية القائمة في المدن الصناعية الأردنية وفقا لاتفاقية الشراكة الموقعة بين شركة المدن الصناعية الأردنية ووزارة الزراعة مطلع هذا العام والتي تأتي تشجيعا لتحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية، إضافة إلى الحوافز الاستثمارية الممنوحة في مدينة الحسين الصناعية والتي منحها مجلس الوزراء للاستثمارات القادمة للمدينة وفي مقدمتها خصومات على فاتورة الكهرباء بنسبة 75% لأول سنتين و50% للسنة الثالثة والرابعة و25% للسنة الخامسة، إضافة إلى شمول المدينة ببرنامج الفروع الإنتاجية ودعم كلف المناولة للبضائع المصنعة في المدينة بميناء حاويات العقبة.وقال جويعد إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة اتفاقيات استثمارية وقعتها الشركة لاستثمارات أردنية في المجال الزراعي استفادت من مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية الأردنية، والذي جاء نظرا لأهمية الصناعات الزراعية ودورها في التنمية الاقتصادية.وأكد جويعد أهمية المشروع الذي ستقيمه الجمعية في مدينة الحسين الصناعية والدور الكبير الذي سيحدثه في مجال هذه التقنية التي ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من خلال الوفر الكبير بكميات المياه المستخدمة في الري، إضافة إلى فرص العمل التي سيوفرها للعمالة الأردنية في محافظة الكرك والتي يتوقع أن تصل إلى قرابة (20) فرصة عمل.وجدد الدعوة للمستثمرين ورجال الأعمال للاستفادة من الحوافز الاستثمارية الممنوحة في مدينة الحسين الصناعية بمحافظة الكرك، سواء حوافز مشروع دعم الصناعات الزراعية بالمدن الصناعية أو الحوافز الممنوحة أسعار الطاقة وكلف المناولة وشمول الاستثمارات ببرنامج الفروع الإنتاجية والتي ستسهم في التخفيف من كلف الإنتاج على الصناعيين.من جانبه، عبر مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة فادي الناصر عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية واعتزازه بالشراكة مع شركة المدن الصناعية الأردنية، مضيفا "أن اتفاقية الاستثمار التي وُقِّعت اليوم تعكس رؤية مستدامة لتطوير الزراعة في محافظة الكرك، وتؤكد على أهمية تقنية الشرنقة في تحسين كفاءة استهلاك المياه والحفاظ على البيئة".وأضاف الناصر: سيكون المصنع الجديد للشرنقة في مدينة الحسين الصناعية محطة رائدة للابتكار الزراعي، مسهمًا في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي، ونحن في الجمعية نؤكد التزامنا بتشجيع المشاريع الزراعية المستدامة وتوفير الحوافز الاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية.يشار إلى أن الحوافز الممنوحة للاستثمارات الزراعية بالمدن الصناعية الأردنية تشمل تمويل استئجار المباني القائمة في المدن الصناعية الأردنية من قبل وزارة الزراعة للمستثمرين الراغبين بإقامة صناعات زراعية وفقا للاتفاقية الموقعة بين الطرفين.ويذكر أن مجلس الوزراء قرر مؤخرا دعم أسعار الطاقة الكهربائية للاستثمارات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية من خلال منح المستثمر فيها تعرفة كهربائية مخفضة بنسبة 75%، إضافة إلى شمول مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية ولمدة ثلاث سنوات ببرنامج الفروع الإنتاجية لدى وزارة العمل، وذلك بدفع (50%) من الحد الأدنى للأجور مضافاً إليها مبلغ (25) دينارا بدل ضمان اجتماعي ومبلغ (25) دينارا بدل مواصلات، إضافة إلى دعم تكلفة مناولة الحاويات في ميناء الحاويات للبضائع المصدرة من خلال ميناء العقبة بنسبة (50%) ولمدة ثلاث سنوات، وذلك شريطة أن يكون منشأ البضاعة من مدينة الحسين بن عبدالله الصناعية.