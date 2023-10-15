وزيرة النقل تلتقي رئيس اتحاد الجمعيات الوطنية لوسطاء ووكلاء السفن

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التقت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني يوم أمس السبت، وفدا يمثل اتحاد الجمعيات الوطنية لوسطاء ووكلاء السفن (Fonasba) برئاسة خافيير إي دولسي، ونقيب نقابة ملاحة الأردن الدكتور دريد محاسنة، وأمين عام النقابة الكابتن محمد الدلابيح، وبحضور مدير مديرية التحقيق بالحوادث محمد ذنيبات.وبحث المجتمعون جدول أعمال الاجتماعات السنوية للاتحاد المنوي عقدها في المملكة في الفترة من 16- 19 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.وأكدت التهتموني أهمية الاجتماعات السنوية لما لها من فوائد تعود على القطاع البحري وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي لتحقيق الرؤيا الملكية السامية في الإصلاح الاقتصادي، وضرورة وضع الحلول للتحديات البيئية والسعي إلى تخفيض الآثار السلبية الناتجة عن الانبعاثات الكربونية في القطاع.من جانبه، استعرض رئيس الوفد دولسي التطور الحاصل في قطاع الشحن البحري في مجال العلاقات الدولية والنقل الأخضر والتعاون المتبادل بين المؤسسات، ومن ضمنها برامج التدريب المتخصصة لضمان تطبيق أفضل الممارسات لتطوير قدرات الموارد البشرية لتنفيذ المعايير الدولية المتعلقة بالسلامة والأمن والأداء البيئي للشحن البحري.