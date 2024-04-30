الثلاثاء 30 نيسان 2024
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رفع أسعار المشتقات النفطية في الأردن لشهر أيار

لم تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعًا رغم أزمة الشرق الأوسط - (أرشيفية)
رفع أسعار المشتقات النفطية في الأردن لشهر أيار- (أرشيفية)

عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 أيار المقبل)، واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر نيسان ومقارنتها بمثيلاتها لشهر آذار الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعاً على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر نيسان.

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وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين للجنة ارتفاع سعر الديزل بمقدار (5) فلسات/لتر، وارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار (20) فلس/لتر وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار (25) فلس/لتر.


وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع سعر الديزل ليصبح (735) فلساً/لتر بدلاً من (730) فلساً/لتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (960) فلساً/لتر بدلاً من (940) فلساً /لتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1200) فلساً/لتر بدلاً من (1175) فلساً/لتر.


كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر أيار المقبل عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.


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