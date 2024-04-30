بريطانيا تُبدي اهتماماً بالفرص الاستثمارية في الأردن

بدأت وزيرة الاستثمار السيدة خلود السقاف، أمس الاثنين، زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة، لتعزيز العلاقات الاستثمارية، ضمن الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، بما يتوافق مع مُستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي 2033، واستراتيجية ترويج الاستثمار 2023 -2062، وجرى خلال اليوم الأول من الزيارة عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزير الدولة في وزارة الاعمال والتجارة البريطانية اللورد دومينيك جونسون، ومسؤولين اخرين في القطاع الحكومي، حيث جرى بحث العلاقات الأردنية البريطانية وأطر تعزيز التعاون لزيادة العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين.

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كما جرى عقد لقاءات مع القطاع الخاص وكبرى الشركات البريطانية بمختلف القطاعات الاستثمارية، كالبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والسياحة والسياحة العلاجية وغيرها، بهدف اطلاعهم على بيئة الاعمال والفرص الاستثمارية في المملكة، وتشجيع الشركات البريطانية على الاستثمار في الأردن والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة.



واستعرضت وزيرة الاستثمار خلال اللقاءات التي حضرها السفير الأردني لدى بريطانيا منار الدباس أهم الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الأردنية وبتوجيهات ملكية سامية لتحسين بيئة الاستثمار في الأردن والتي تمثلت بإقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، والذي تضمن العديد من المزايا والحوافز والاعفاءات وتبسيط إجراءات إقامة المشاريع الاستثمارية وتمكينها في المملكة، بالإضافة الى اقرار قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تبسيط الإجراءات والسير في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والحيوية بالشراكة مع القطاع الخاص.



من جانبه ابدى الجانب البريطاني اهتماماً بالفرص الاستثمارية التي عرضت عليهم وتثمينهم للإصلاحات التي انتهجتها الحكومة ووزارة الاستثمار لتحسين بيئة الاعمال في المملكة.



وعلى هامش اللقاءات الرسمية وبالتنسيق مع السفارة الأردنية لدى بريطانيا، التقت وزيرة الاستثمار السيدة خلود السقاف بعدد من رجال الأعمال والمغتربين الأردنيين المقيمين في المملكة المتحدة، حيث تم اطلاعهم على الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية وتعريفهم ببيئة الاعمال والفرص الاستثمارية بالمملكة ومنصة استثمر في الأردن invest.jo والحوافز الاستثمارية التي يستطيعون الحصول عليها في حال توجيه بوصلة أعمالهم إلى الأردن.



مؤكدة على اهمية توطين استثمارات المغتربين الأردنيين في بلدهم ودورهم في جذب الاستثمارات الخارجية للمملكة، والدور الذي يمثلونه كحلقة وصل بين المملكة ومختلف الدول المتواجدين فيها بما يساهم في الترويج للاردن والفرص الاستثمارية واستقطاب استثمارات جديدة من خلال اقامة شراكات مع المستثمرين العرب والاجانب.



وخلال اللقاء جرى التباحث في تعزيز آلية التعاون بين وزارة الاستثمار والمغتربين الأردنيين بما يسهم بجذب المزيد من الاستثمارات الى المملكة.



من الجدير بالذكر ان المملكة المتحدة تعتبر من الأسواق المستهدفة ضمن استراتيجية ترويج الاستثمار 2023 – 2026 والتي تهدف لجذب المزيد من الاستثمارات من أسواق محددة وفي قطاعات واعدة.