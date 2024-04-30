الثلاثاء 30 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مشاركة أردنية بالمعرض السعودي لتصنيع الأغذية

علم الأردن والسعودية
علم الأردن والسعودية
عمان - بدأت شركات أردنية متخصصة بمجال التصنيع الغذائي، مشاركتها بالمعرض السعودي لتصنيع الأغذية، الذي افتتح أول من أمس، بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور أكثر من 400 عارض من دول العالم.اضافة اعلان
وبحسب بيان لجمعية المصدرين الأردنيين، التي تنسق المشاركة الأردنية، يعتبر المعرض من أهم المعارض المتخصصة في قطاع ماكينات التصنيع الغذائي، ويقام في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.
وأشار رئيس الجمعية أحمد الخضري، إلى أن تنسيق مشاركة الشركات الأردنية بالمعرض تهدف إلى تنويع وزيادة منتجات الصناعات الغذائية وتوفير منصات جديدة أمام المصدرين، إلى جانب الاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات بقطاع التصنيع الغذائي.
وبين، أن تنسيق المشاركة بالمعرض يأتي في إطار حرص الجمعية المستمر على تمكين الشركات المصدرة من الترويج لمنتجاتها وفتح نوافذ تسويقية لها بالأسواق الخارجية، وبخاصة في السوق السعودية، التي تعتبر من أهم الأسواق بالنسبة للصادرات الصناعية الأردنية.
من جهته، بين مدير عام الجمعية حليم أبو رحمة، أن الجناح الأردني يقام على مساحة 144 مترا مربعا، ويضم 10 شركات تعمل في مجال التصنيع الغذائي.
ولفت، إلى أن المشاركة بالمعرض تشكل فرصة مهمة للشركات الأردنية للاطلاع على آخر التطورات بهذا المجال وتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لها، لإقامة الشراكات وعقد الصفقات التجارية.
وأشار إلى وجود علاقة تشاركية وتعاون وتنسيق بين جمعية المصدرين وغرفتي صناعة الأردن وعمان، لخدمة قطاع المصدرين الصناعيين والترويج لمنتجاتهم، من خلال تعزيز تواجدهم بالمعارض العالمية المتخصصة، وفتح المجال أمام الشركات الأردنية لدخول أسواق حيوية ومهمة.
يشار، إلى أن جمعية المصدرين التي تأسست العام 1988، وتسعى إلى دعم تصدير منتوجات وخدمات القطاع الصناعي وتنفيذ النشاطات الهادفة إلى تنمية صادرات المملكة، والمشاركة بالمعارض الدولية وعقد ندوات وحلقات نقاشية متخصصة.
ويشكل قطاع الصناعات الغذائية الأردنية، 15 بالمائة من إجمالي عدد المنشآت الصناعية العاملة بالمملكة، بعدد يصل إلى 2645 منشأة، وفرت 50 ألف فرصة عمل، وبرأسمال مسجل يبلغ 641 مليون دينار. -(بترا)
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