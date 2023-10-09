الإثنين 09 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

400 مليون دولار قيمة برامج البنك الدولي في الأردن

مبنى البنك الدولي في واشنطن-(أرشيفية)
مبنى البنك الدولي في واشنطن-(أرشيفية)
 بلغت قيمة برامج البنك الدولي القائمة في الأردن حتى نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي حوالي 400 مليون دولار، وفق ما كشف التقرير السنوي للبنك الدولي لعام 2023.اضافة اعلان
وتركز هذه البرامج على تعزيز الوظائف وفرص الأعمال للنساء وتدعيم فاعلية الأجهزة الحكومية من خلال تحسين السياسات المطبقة من قبلها، إضافة إلى مساعدة مشروع الحكومة على دمج الشواغل المناخية في أجندة الإصلاح الاقتصادي وخطط الاستثمار في المملكة.
وبحسب تقرير البنك الدولي الذي يغطي الفترة الممتدة من بداية شهر تموز (يوليو) من العام الماضي وحتى نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي من العام الحالي، فقد تم تقديم تمويل بقيمة 250 مليون دولار لرفع كفاءة قطاع الكهرباء في الأردن وتعزيز انتظامه وحوكمته 
وأكد التقرير أن مؤسسات مجموعة البنك الدولي ساندت الحكومة الأردنية على تسجيل 550 مشروعا منزليا، 60 % منها تملكها نساء و10 % للاجئين سوريين، إضافة إلى مساندة السياسات الحكومية الأردنية التي تركز على ترتيبات العمل المرنة وتبسيط إجراءات منح التراخيص لمنشآت الأعمال المنزلية. مبينا بأن 70 % من الشركات التي تبنت العمل المرن قد أفادت بارتفاع الإنتاجية، وأفادت 60 % من الشركات عن تسجيل زيادة في توظيف واستبقاء للموظفات في العمل. 
وأشار التقرير إلى أنه تم تقديم الدعم المخصص لخطة العمل الإقليمية بشأن المساواة بين الجنسين للسنوات 2018 - 2023 وخطة العمل الإقليمية للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، بهدف مساعدة البلدان المنخرطة في هذه الخطة ومنها الأردن على تحسين إمكانية حصول النساء على فرص العمل، وريادة الأعمال، والشمول المالي، إضافة إلى تعزيز إمكانية حصولهن على الأصول وامتلاكها وتعزيز تمثيلهن، بما ذلك في أوضاع الهشاشة والصراع والعنف. 
وأكد التقرير أن البنك الدولي يعمل بشكل وثيق مع البلدان والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأخرى متعددة الأطراف لمواجهات التحديات والأزمات التي تواجه العالم كتغير المناخ وارتفاع معدلات التضخم والصراعات وانعدام الأمن الغذائي والتي تفاقمت بشكل حاد من جراء التداعيات بعيدة المدى للغزو الروسي لأوكرانيا، إلى جانب تنامي أزمة الديون وإيجاد حلول إنمائية دائمة لها، حيث وافق البنك في إطار الاستجابة للأزمات العالمية على 322 عملية في أكثر من 90 بلدا بمبلغ إجمالي قدره 72.8 مليار دولار في السنة المالية 2023، ويشمل ذلك 38.6 مليار دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير. 
وبحسب التقرير بلغ إجمالي تمويل المناخ مستوى قياسيا قدره 29.4 مليار دولار أو 40 % من إجمالي تمويل البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمة في السنة المالية 2023. 
وبين التقرير أنه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد وافق البنك الدولي خلال السنة المالية للعام الحالي، على تقديم قروض بقيمة 5.2 مليار دولار للمنطقة بغرض تمويل 22 عملية تشمل 4.7 مليار دولار من ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و561 مليون دولار من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية.
وأوضح أن البنك الدولي قد قدم تمويلا خاصا بقيمة 80 مليون دولار لمشروعات في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى تقديمه ما مجموعه 107 خدمات استشارية ومنتجات تحليلة لدول المنطقة.
وفي ما يتعلق بمساندة الفئات الأشد فقرا واحتياجا في المنطقة لا سيما وقت الأزمات، بين التقرير بأنه تم تخصيص 500 مليون دولار إضافية خلال هذه الفترة لتوسيع برنامج شبكة الأمان الاجتماعي في المنطقة، وتعزيز قدرة الأسر الأكثر احتياجا على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية العالمية كارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة. 
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