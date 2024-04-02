الثلاثاء 02 نيسان 2024
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7.726 مليون اشتراك بخدمات الخلوي عريض النطاق

7.726 مليون اشتراك بخدمات الخلوي عريض النطاق
7.726 مليون اشتراك بخدمات الخلوي عريض النطاق

بلغ مجموع اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة "الخلوي" عريضة النطاق حوالي 7.726 مليون اشتراك حتى نهاية الربع الأخير من العام 2023.


ووفقا للتقرير الإحصائي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الذي يتناول مؤشرات قطاع الاتصالات للربع الأخير من العام 2023، توزعت الاشتراكات على 73 بالمئة للدفع المسبق و27 بالمئة اشتراك للدفع اللاحق، فيما بلغت نسبة اشتراكات خطوط (الصوت والبيانات) 85 بالمئة، واشتراكات خطوط البيانات فقط 15 بالمئة.

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وبلغ مجموع الحركة الهاتفية الصوتية المتنقلة حوالي 7.6 مليار دقيقة، موزعة على 97 بالمئة محليا و3 بالمئة دولياً، وبلغت الرسائل النصية المرسلة حوالي 260 مليون رسالة نصية.


كما بلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف المتنقل حتى نهاية الربع الأخير من العام 2023 ما نسبته 67.1 بالمئة وفقا لعدد السكان الإجمالي، بينما بلغت نسبة الانتشار 103.3 بالمئة وفقا لعدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة.


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