الخميس 07 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

باستخدام مادة فضائية.. حقيبة مصنوعة من الهواء بنسبة 99%

حقيبة من الهواء
حقيبة من الهواء
صممت ماركة الأزياء الفرنسية "كوبرني" حقيبة غريبة مصنوعة من مادة السيليكا الهوائية النانوية، التي تستخدمها ناسا لأغراض فضائية.

وطوّر البروفيسور إيوانيس ميكالوديس، من الجامعة الأمريكية في قبرص، حقيبة "Air Swipe Bag" التي تزن نحو 33 غراما فقط، لكن "كوبرني" تصر على أنها قادرة على حمل وزن جهاز "آيفون".اضافة اعلان


وتأتي مادة السيليكا الهوائية النانوية مليئة بالمسام، مثل الإسفنجة تماما. وتحبس هذه المسام الهواء، ما يؤدي إلى تكوين مادة رقيقة ولكن غير هشة وخفيفة للغاية.

وقالت "كوبرني" إن هذه المادة التي طورتها ناسا قادرة على تحمل درجات حرارة تصل إلى 21632 درجة فهرنهايت (12000 درجة مئوية) وضغط يصل إلى 4000 ضعف وزنها.

وعرضت "كوبرني" الحقيبة في منشور على "إنستغرام"، حيث تتميز بلونها الشفاف الغائم وتتكون من 1% زجاج و99% هواء.


ولكن بعض عشاق الموضة شككوا في جدوى الحقيبة، وكتب أحد المعلقين: "ما الذي يمكنك وضعه فيها، وهل تنكسر عندما تسقط على الأرض؟".

وصنعت حقيبة Air Swipe كجزء من مجموعة دار الأزياء لخريف وشتاء 2024، لكن "كوبرني" لم تعلن بعد ما إذا كانت الحقيبة ستكون متاحة للعامة وما تكلفتها.

الجدير بالذكر أن ناسا طورت مادة السيليكا الهوائية النانوية في الثلاثينيات من القرن الماضي، كشكل جديد من أشكال العزل لمساعدة المركبات الفضائية على تحمل الظروف القاسية للفضاء.

واستخدمت ناسا إصدارات أكثر تقدما من هذه المادة لعزل المركبات الفضائية ومركبات الهبوط بما في ذلك مركبة المريخ. RT
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