تعرّف على تاريخ القطايف والشعراء الذين تغنوا به

يتمتع " القطايف " بشهرة واسعة في شهر رمضان الكريم وهو بمثابة الحلوى الرسمية له، ولكن ما هو سر تسميته بهذا الاسم وما هو تاريحه.

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ظهرت القطايف قبل الكنافة، حيث ظهرت في العصر الأموي، وقيل أنها خبزت أو صنعت خصيصا للأمير الأموي، حيث كان يتباري الطباخون، وصناع الحلوى في اختراع أصناف جديد تحظى برضا الأمير، وتخفف من وطأة الجوع، فاخترعوا القطايف، لتكون أخر شيء يتناوله على السحور، ولتقلل من الإحساس بالجوع في نهار رمضان.



وهناك عدة روايات عن سبب تسميتها القطايف، الرواية الأولى تقول أن لتشابه ملمسها مع ملمس قماش القطيفة.

والرواية الثانية إنه عندما ظهرت في العصر المملوكي، قدمت كفطيرة محشوة ليقطفها الضيوف فلقبت "فطيرة القطف"، ثم تحول الاسم عن طريق دخول العامية فتحولت إلى قطايف.







تاريخ القطايف

بدءاً من شعراء الدولة الأموية وصولاً لشعراء العصر الحديث، يكاد لم يتبقَّ شاعر منهم إلا وتغنّى بالقطايف، تلك الحلوى الرمضانية التي لا تغيب عن موائد الإفطار في الكثير من الدول العربية.

فما هو تاريخ هذه الحلوى؟ ومن هم الشعراء الذين تغنوا بها؟ وما رأيكم بتعلم طريقة تحضيرها أيضاً؟

قصة طبق القطايف



كثيرة هي الروايات التي تتحدث عن أصل حلوى القطايف، وإحدى تلك الروايات تشير إلى أن القطايف كانت حلوى الأمراء والشعراء في العصر الأموي وأول مَن تذوقها كان الخليفة الأموي سليمان بن عبدالملك سنة 716 ميلادية.

وبحسب كتاب "الأمثال الشعبية الشامية" فإن القطايف تعود إلى أواخر العصر الأموي عام 132 هـ، كما يروى أنها تعود إلى العصر الفاطمي، فكانت تقدّم مزّينة في صحن كبير لتقطف أو يقطفها الضيوف.



ويقال إن أوّل من تناول القطايف هو الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك عام 98 هجري في رمضان. وفي راوية أخرى يقال إنها صنعت للخليفة معاوية بن أبي سفيان في الشام عام 41 هجرية.



الرواية الثانية وفق موقع The Arab Weekly، تشير إلى أن الفاطميين الذين امتد تاريخ حكمهم من سنة 909 حتى 1171 هم أول من اخترعوا القطايف.



فيما تشير الرواية الثالثة إلى أن اختراعها كان من قِبل العباسيين الذين امتد حكمهم من سنة 750 حتى 1517، رغم أن الفاطميين والعباسيين كانوا موجودين تقريباً خلال نفس الفترة الزمنية.

أما الرواية الأخيرة فتشير إلى أن اختراعها جاء على يد المماليك، حيث كان يتنافس صنَّاع الحلوى لتقديم ما هو أطيب، فابتكر أحدهم فطيرة محشوّة بالمكسرات وقدمها بشكل جميل مزين ليقطفها الضيوف ومن هنا اشتق اسمها (القطايف).





الشعراء الذين تغنوا بالقطايف

مَن تذوق القطايف لن يستغرب كمية الشعراء الذين تغنوا بمذاقها اللذيذ، وأولهم الشاعر الأموي ابن الرومي الذي كان يصف بها سرور بن الأحنف الذي كان يجلس قرب حبيبته فوز، فقال ابن الرومي:



قطائف قد حشيت باللوز.. والسكر الماذي حشو الموز

سررت لما وقعت في حوزي.. سرور عباس بقرب فوز



كما تغنى بها أحد أشهر الشعراء الصعاليك أبوالحسين يحيى الجزار عندما قال:



عجبت لها في هجرها كيف أظهرت .. على جفاء صد عني جفانها

ترى اتهمتني بالقطائف فاغتدت.. تصد اعتقاداً أن قلبي خانها

ومذ قاطعتني ما سمعت كلامها.. لأن لساني لم يخاطب لسانها



وذاع صيت لقطايف إلى الأندلس فتغنى بها الشاعر الكبير سعد الدين بن عربي عندما قال:



قطائف مقرونة بكنافة .. هاتيك تطربني بنظم رائق

من فوقهن السكر المذرور .. ويروقني من هذه المنثور



كما وجدت القطايف لها نصيباً أيضاً لدى رواد الشعر العربي مثل: الإمام البوصيري صاحب البردة، وأبوالهلال العسكري، والسراج الوراق، والمرصفي، وصلاح الدين الصفدي، إلى جانب الشعراء والأدباء المصريين فى العصر الحديث.



فيقول أبو الهلال العسكري:

كثيفة الحشو ولكنها .. رقيقة الجلد هوائيه

رشت بماء الورد أعطافها .. منشورة الطي ومطويه

كأنها من طيب أنفاسها .. قد سُرقت من نشر ماويه



وقال السراج الوراق:

قطائفك التي رقت جسوماً .. لماضغها كما كثفت قلوباً

كغيم رق لكن فيه قطر .. غدا المرعى الجديب به خصيباً

ومن الشعراء من قارن بين القطايف والكنافة، ومنهم من أظهر الكنافة بمظهر الساخر من القطايف، مثل قول الشاعر ابن عنين:

"غدت الكنافة بالقطايف تسخر، وتقول إني بالفضيلة أجدر، طويت محاسنها لنشر محاسني، كم بين ما طوي وآخر ينشر، لحلاوتي تبدو، وتلك خفية، وكذا الحلاوة في البوادي أشهر".



