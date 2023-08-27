الأحد 27 آب 2023
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حاول توليد زوجته كما تعلّم على الـ "يوتيوب".. فقتلها

ولادة في المنزل- تعبيرية
ولادة في المنزل- تعبيرية
توفيت امرأة هندية أثناء ولادة طفلها الأول، بعد أن حاول زوجها مساعدتها على الولادة في المنزل طبيعيا بالاستعانة بفيديوهات "يوتيوب".
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وعانت المرأة البالغة من العمر 27 عاماً، من مقاطعة هانومان تهابورام بولاية تاميل نادو الهندية، من فقدان شديد للدم، حيث لم يتمكن الزوج من قطع الحبل السري بشكل صحيح.

واحتجزت الشرطة الزوج، الذي زعم الجيران أنّه اعتاد مشاهدة مقاطع الفيديو قبل أسابيع من الولادة.

وقرر الزوجان عدم الذهاب إلى المستشفى للولادة لأنّهما يؤمنان بالعلاج الطبيعي، وهو علم قائم على الطب البديل، معتقدين أنّه يمكن علاج الأمراض أو الوقاية منها بنجاح دون استخدام الأدوية.

وحسب صحيفة "Tribune india" أنجبت الأم طفلا سليما، لكن بعد ذلك لم يتمكن زوجها وأفراد أسرتها من وقف فقدان الدم، فتم نقلها إلى المستشفى حيث توفيت، في حين أن الطفل بخير ويتم علاجه. -وكالات
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