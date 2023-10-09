الإثنين 09 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

لماذا تصدر تطبيق "إيبيك" متجر الآبل ستور؟

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الطريقة التي يعدل بها التطبيق تستعيد مظهر التسعينيات من القرن العشرين
حقق تطبيق تحرير الصور باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي إي.بي.آي.كيه (إيبيك) انتشاراً هائلاً ليصبح أكثر التطبيقات تنزيلا على متجر «آب ستور» الإلكتروني. اضافة اعلان

ويتيح التطبيق للمستخدمين إنشاء «ألبوم صور» خاصة بهم مستوحاة من أجواء تسعينيات القرن العشرين.

وكما هو الحال في التطبيقات التي حققت شعبية أخيراً، يعمل التطبيق إيبيك من خلال السماح للمستخدمين بتحميل سلسلة من الصور الذاتية «سيلفي» ثم يستخدمها التطبيق لتوليد ألبوم صور تقدم المستخدم في أوضاع مختلفة وبأشكال وقصات شعر متنوعة.

يذكر أن شركة سنو كوربوريشن الموجود مقرها في نيويورك، هي التي طورت تطبيق أيبيك. وخلال الأسابيع الأخيرة حقق إيبيك نجاحاً هائلاً على متجر آب ستور، حيث أصبح التطبيق الأكثر تنزيلاً على المتجر الذي يعمل مع أجهزة آبل الذكية مثل هواتف آيفون والكمبيوتر اللوحي آيباد.

في المقابل يحتل التطبيق المركز رقم 37 على المتجر الإلكتروني بلاي ستور للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد من جوجل.

وبحسب بيانات شركة دراسات السوق آب توبيا تم تنزيل إيبيك 92.3 مليون مرة منذ طرحه في أغسطس 2021، منها 4.7 ملايين مرة في الولايات المتحدة. ومع ذلك بدأ التطبيق يحقق شعبية واسعة يوم 19 سبتمبر الماضي ثم استمر انتشاره الهائل في الأيام العشرة التالية.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن السوق الهندية هي الأكبر بالنسبة لتطبيق أيبيك، في حين تحتل الولايات المتحدة المركز السادس بالنسبة للتطبيق.

وتقول شركة داتا دوت أيه.آي لدراسات السوق إنه تم تنزيل التطبيق 82 مليون مرة، وحققت الشركة المطورة عائدات بلغت 7 ملايين دولار من التطبيق، وهذه أول مرة يصل فيها التطبيق إلى قائمة التطبيقات الأكثر تنزيلاً في الولايات المتحدة بحسب بيانات شركة داتا دوت أيه.أي.
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