الخميس 28 أيلول 2023
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ميتا تدمج الذكاء الاصطناعي بصور السوشال ميديا

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تحديثات ميتا
بدأت شركة "ميتا" المالكة لتطبيقات الشبكات الاجتماعية "فيسبوك وإنستغرام وواتساب وماسنجر" في دمج الذكاء الاصطناعي في قدرات الصور الخاصة بها لجعل منصاتها أكثر شعبية وتفاعلا.اضافة اعلان

وذكرت الشركة على موقعها أنها بدأت بطرح "تجربة جديدة" من خلال إتاحة ملصقات الذكاء الاصطناعي عبر تطبيقاتها المختلفة، موضحة أنه قريبا سيتمكن المستخدمون من تعديل صورهم أو حتى المشاركة في إنشائها مع الأصدقاء على إنستغرام باستخدام أدوات التحرير وإعادة التصميم والخلفية الجديدة التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشبكة تقديمها الإصدار التجريبي لـ"ميتا إيه آي" "Meta AI"، وهو مساعد محادثة متقدم متوفر على واتساب وماسنجر وإنستغرام، يأتي بنظارات "راي بان ميتا الذكية" وسماعة الرأس للواقع الافتراضي "كويست 3" Quest 3.

ووفقا للموقع، الذكاء الاصطناعي لميتا يمكن أن يوفر للمستخدمين معلومات في الوقت الفعلي وإنشاء صور واقعية من النص الخاص بهم بالإضافة إلى مشاركتها في ثوان مع الأصدقاء، وهذه الخاصية متوفرة حاليا في الولايات المتحدة فقط.

وذكرت الشركة أنه بالإضافة إلى دور أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية في الإجابة على الأسئلة، أنشأت ميتا أنظمة ذكاء اصطناعي تتمتع بمزيد من الشخصية والآراء والاهتمامات، كما أنها التفاعل معها يقدم تجربة ممتعة.

وأعلنت ميتا إطلاقها أيضا 28 برنامجا إضافيا للذكاء الاصطناعي في مرحلة تجريبية، مع اهتمامات وشخصيات متميزة ومؤثرة لها دور ثقافي، والتي يمكن للمستخدم مراسلتها على واتساب أو ماسنجر، بما في ذلك سنوب دوغ، وتوم برادي، وكيندال جينر، ونعومي أوساكا.

وأوضحت ميتا أنها تعمل حاليا أيضا على توفير الذكاء الاصطناعي للشركات والمبدعين في المستقبل، كما ستطلق استوديو الذكاء الاصطناعي الخاص بها للأشخاص والمطورين لبناء الذكاء الاصطناعي الخاص بهم.

وأكدت الشركة على محاولتها التعامل مع مجموعة التحديات التي تأتي مع تجارب الذكاء الاصطناعي الجديدة، موضحة أنها لذلك تطرح أنظمة الذكاء الاصطناعي الجديدة ببطء من أجل ضمان وسائل حماية مناسبة.

وأشارت إلى أن الهدف وراء تضمين أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن تقنياتها وتطبيقاتها هو تعزيز التواصل مع الآخرين وتوفير الأدوات اللازمة لتمكين المستخدمين من أن يكونوا أكثر إبداعا وتعبيرا وإنتاجية.

وأعلنت الشركة طرحها ملصقات جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تمكن المستخدم من إنشاء ملصقات مخصصة لمحادثاته وقصصه بسهولة.
وأوضحت أنه باستخدام تقنية Llama 2 ونموذج ميتا الأساسي لتوليد الصور المسمى Emu، تقوم أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بميتا بتحويل المطالبات النصية إلى ملصقات متعددة فريدة وعالية الجودة في ثوانٍ.

وتوفر هذه الميزة الجديدة، التي سيتم طرحها لاختيار مستخدمي اللغة الإنكليزية، خلال أكتوبر القادم، في واتساب وماسنجر وإنستغرام وفيسبوك ستوريز، المزيد من الخيارات للتعبير عما يشعر به المستخدم في أي لحظة.

وفيما يتعلق بالصور، ذكر الموقع أن المستخدمين سيتمكنون قريبا من تحويل صورهم أو حتى المشاركة في إنشاء صور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مع الأصدقاء.

كما أوضحت الشركة أن إعادة التصميم والخلفية، هما ميزتان جديدتان ستتوفران قريبا على إنستغرام بالاعتماد على تكنولوجيا Emu، نقلا عن الحرة.

وستتيح خاصية "Restyle" للمستخدم إعادة تصور صوره من خلال تطبيق الأنماط المرئية التي تصفها. وعلى سبيل المثال، بإمكان المستخدم أن يفكر في كتابة وصف مثل "ألوان مائية" أو طلب أكثر تفصيلا مثل "ملصق من المجلات والصحف، أو حواف ممزقة" أو "ضعني أمام الشفق القطبي" لوصف الشكل والخلفية الجديدة للصورة التي يريد إنشاءها.
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