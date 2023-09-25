الإثنين 25 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

هكذا تخطط ميتا لسحب البساط من تيك توك

Untitled
"فيسبوك" تعمل هذه الأيام على تطوير عشرات من روبوتات الدردشة الشخصية ذات الذكاء الاصطناع
حالها كحال الجميع، يبدو أن شركة "ميتا" قررت الاستفادة من الذكاء الصناعي أيضاً.

سحب البساط!


فقد بدأت مالكة "فيسبوك" تعمل هذه الأيام على تطوير عشرات من روبوتات الدردشة الشخصية ذات الذكاء الاصطناعي، كوسيلة لجذب المستخدمين الشباب، وفق ما أكد أشخاص مطلعوناضافة اعلان

كما أضافوا أن الشركة تعمل على اختبار هؤلاء الروبوتاتمن قبل الموظفين، على أن تعلن عن التفاصيل في مؤتمر Meta Connect، الذي يبدأ يوم الأربعاء القادم.

إلى ذلك، من المفترض أن يتم استخدام الروبوتات كوسيلة لتعزيز التفاعل مع المستخدمين، خصوصاً وأن بعضهم يتمتع أيضا بمهارات متعلقة بالإنتاجية مثل القدرة على المساعدة في البرمجة أو المهام الأخرى، وفقا لـصحيفة "وول ستريت جورنال".

يأتي هذا القرار في إطار خطة "ميتا" لجذب المراهقين ممن استحوذ عليهم تيك توك خلال الفترة الماضية، نقلا عن العربية نت.

وقد كانت الشركة فعلا مهتمة بملاحقة المستخدمين الأصغر سنا، وأعطت ذلك أولوية خصوصا بعد ظهور التطبيق الصيني، وسحبه البساط من المنصات الأخرى بين المراهقين في العامين الماضيين.

ودفع هذا التحول الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ في أكتوبر 2021 إلى القول إن الشركة ستعيد تجهيز "فرقها لجعل خدمة الشباب أولوية بدلاً من تحسينها لعدد أكبر من كبار السن".

جذب الشباب


يشار إلى أنه منذ إطلاق ChatGPT في نوفمبر الماضي، أعادت Meta تركيز عمل أقسام الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطبيقات الشركة المختلفة .
وتأمل الشركة اليوم في أن تساعد شخصيات Gen AI، كما هي معروفة داخليا، في جذب المستخدمين الشباب.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
ماريا بلانكو والدة احدى الفتيات المتضررات من نشر صورها عارية باستخدام الذكاء الاصطناعي

صدمة في بلدة إسبانية بعد نشر صور فتياتها عاريات باستخدام الذكاء الاصطناعي

24 أيلول 2023
youtube-g16d701d6d_1920

يوتيوب يضيف أدوات جديدة لإنشاء المحتوى عبر الذكاء الاصطناعي

23 أيلول 2023
220905135137-01-manas-bhatia-future-cities-ai

هل يمكن للذكاء الاصطناعي تصميم مدن أفضل من البشر؟

18 أيلول 2023
مخاوف من استخدام الذكاء الاصطناعي في "التواصل" مع الموتى

"الذكاء الاصطناعي" يدخل مجال مفاوضات الراتب

27 آب 2023
اقرأ أيضا
B-X-ugULAKuWxUkT

العنصرية تحرم طفلة من ميدالية رياضية-(فيديو)

منذ5 ساعة
ميسينا دينارو

ظل هاربا لـ30 عاما .. وفاة زعيم المافيا الإيطالية ميسينا دينارو

منذ9 ساعة
المزارع البريطاني، فينيس سجودين

14 كيلوجراماً وزن أكبر ثمرة خيار

منذ24 ساعة
يانصيب باور بول

في أول تجربة.. أميركية تربح جائزة يانصيب قيمتها 100 ألف دولار

منذ24 ساعة
ماريا بلانكو والدة احدى الفتيات المتضررات من نشر صورها عارية باستخدام الذكاء الاصطناعي

صدمة في بلدة إسبانية بعد نشر صور فتياتها عاريات باستخدام الذكاء الاصطناعي

24 أيلول 2023
shanghai-first-time-travel-the-bund

صينية شغلت 16 وظيفة بنفس الوقت دون تأدية أي عمل

24 أيلول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ما يفعله سفراء واشنطن في عمان

ماهر أبو طير |اليوم

وسط البلد

جهاد المنسي |اليوم

إنهاء دعم المياه يتطلب مراجعة سياسات التقشف

أحمد عوض |اليوم

منهجية الخطاب

يعقوب ناصر الدين |اليوم

ماذا يفعل الأردن؟

سميح المعايطة |اليوم

لا شممنا التوابل ولا عرفنا ملمس الحرير

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
سيارة إسعاف عند حاجز في تارودانت المغربية في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلد مؤخرًا - (المصدر)

المغرب يتحد في أعقاب الزلزال

ترجمات | منذ22 ساعة
Untitled-الرئيسان الأوكراني فلوديمير زيلنسكي والأميركي جو بايدن في كييف – (أرشيفية)

"حتى آخر أوكراني"

ترجمات | منذ22 ساعة
‏مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان بعد الاشتباكات الأخيرة - (المصدر)‏

لماذا يجب أن يتحدث الفلسطينيون عن "عين الحلوة"؟

ترجمات | منذ22 ساعة
‏جنود فرنسيون من ‏‏فوج المشاة 126‏‏ وجنود ماليون، 17 آذار (مارس) 2016 - (أرشيفية)‏

أفريقيا على مفترق الطرق

ترجمات |23 أيلول 2023
المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان يتحدث بالهاتف من بيروت - (أرشيفية)

المساعي الفرنسية تتجدد في بيروت

ترجمات |22 أيلول 2023
عرفات وكلينتون ورابين أثناء توقيع اتفاقات أوسلو، 1993 - (أرشيفية)

ما بعد "أوسلو": أفكار بشأن السلام، والوعد، وإمكانية الحل

ترجمات |22 أيلول 2023
 