السبت 23 أيلول 2023
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لماذا نبكي أثناء تقطيع البصل وكيف نتفادى ذلك؟

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كلما كان البصل أصغر حجمًا، كلما كانت نكهته أقوى.
ربما تكون آلام حرقة العين والدموع مزعجة أثناء تقطيع البصل، لكن ثمة حيل بسيطة ستُساعدك على التخلص من هذه المشكلة، التي يواجهها العديد من الأشخاص أثناء الطبخ.اضافة اعلان

لماذا قد يجعلك البصل تبكي؟



عند تقطيع البصل، يتم إطلاق إنزيم يُعرف باسم "Lachrymatory Factor Synthase".

ويتّحد هذا الإنزيم مع الأحماض الأمينية الموجودة على سطح البصل، فتتحول إلى أحماض السلفونيك.

وبعد ذلك، تتم إعادة ترتيب أحماض السلفونيك تلقائيًا لتكوين مادة "أكسيد السيبروبانيثيال"، التي يتم إطلاقها في الهواء.
وبالتالي، يتفاعل هذا المركب مع قرنية العين لإنتاج الدموع.

ولكن، لا تقلق، إذ أن هناك بعض الحيل التي يمكن أن تضع حدًّا لهذه المشكلة، ومن بينها:
-تقطيع البصل تحت الماء الجاري
-ارتداء نظارات خاصة لتقطيع البصل

وأوضحت وزارة الزراعة وخدمات المستهلك في ولاية فلوريدا الأمريكية (FDACS) أنه يمكن للأشخاص أيضًا تبريد البصل لمدة 30 دقيقة، ثم قطع الجزء العلوي من البصل، وتقشير الطبقات الخارجية، مع ترك نهاية الجذر على حالها.

وقد يكون تقطيع البصل مزعجًا في بعض الأحيان، ولكن لا تنسى أنه يتمتع بفوائد كثيرة.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي "Better Health Channel" التابع لحكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية أن البصل يمكن أن يساعدك في الحماية من السرطان، كغيره من النباتات العشبية الأخرى، مثل الثوم، والنعناع، والريحان، والمريمية.

ويتميز البصل في كونه خالٍ من الدهون والكوليسترول.

ويحتوي على نسبة عالية من فيتامين (سي)، وهو مصدر جيد للألياف الغذائية، بحسب ما ذكرته وزارة الزراعة وخدمات المستهلك في فلوريدا (FDACS).

وإذا كنت تريد تقوية مناعتك، فهناك العديد من الأطعمة الغنية أيضًا بفيتامين (سي) إلى جانب البصل.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "فيسبوك"، قائمة بأبرز أنواع الفاكهة والخضار التي تحتوي على فيتامين (سي)، والتي تشمل ما يلي:
-البرتقال واليوسفي والليمون
-الفراولة
-الجوافة
-الفلفل الحلو الملون
-البروكلي
-السبانخ

كيف تشتري البصل؟



وكلما كان البصل أصغر حجمًا، كلما كانت نكهته أقوى.

وأوضحت وزارة الزراعة وخدمات المستهلك في فلوريدا (FDACS) أنه يجب اختيار حبّات البصل المتماسكة، وتجنّب البصل النابت الذي يتمتع بلون غير متناسق.
ويجب وضع البصل المُقطّع في أواني بلاستيكية، وتخزينه في الثلاجة.
ويمكن تخزين حبّات البصل الكاملة في مكان بارد وجاف ومظلم لاستخدامها خلال أربعة أسابيع، نقلا عن سي ان ان بالعربية.
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