الثلاثاء 26 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قرار مجلس الأمن 2728 و اثره على الواقع في غزة

د. باسم تليلان
د. باسم تليلان

بقلم : د. باسم تليلان

ان القوة في النظام الدولي تعني البقاء والسيطرة والهيمنة و الحفاظ على المركز الدولي المتقدم اذ تحكم القوة وتحولاتها في النظام الدولي عدة فرضيات من اهمها ما جاء به هانز مورغنثاو Hans Morgenthau مؤسس المدرسة الواقعية و جون ميرشايمر بفرضياته الخمس لإمتلاك القوة في كتابه "مأساة سياسة القوى الكبرى" واسباب اصرار الدول على امتلاك القوة الكاملة او جزء منها وكيف يمكن ان تتحول هذه القوى من دفاعية الى هجومية ولا سيما انه يقيم فرضياته على ايمانه ان العالم فوضوي غير آمن ،بحيث تمنح هذه الصفة اللاعبين في النظام الدولي الفرصة لإتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قوتهم و تطويرها ليضمنوا بقاءهم اولاً وهذا يجعلها حتما تمتلك قوى متشابهة او متنافسة او متقاربة  بين الدول الكبرى تجعل من حقيقة الحرب اذا وقعت دماراً شاملاً قد تنهي جميع اطراف المعادلة وفي ذات الوقت لا يمكن ان تبقى الدولة في هذا النظام الفوضوي تعتمد على حسن النوايا والمسامحة وحسن الظن بالاخرين ، بل فرضيته تقول انه لا احتمال للتكهن بالنوايا في النظام الدولي او الإعتماد على المشاعر والحكم بحسن التصرفات وابداء حسن التعامل ، وإن الحصول على القوة هو العمل الوحيد الذي يمكن ان يواجه النوايا السيئة لانه لا يوجد سبيل للتعرف على نوايا الخصم او الجار او المنافس في النظام الدولي.اضافة اعلان

حيث إن النظامان الدولي و العالمي هما نظامان تشكلان بفعل النسق الدولي و الديناميكية المستمرة لللاعب الدولي الاساسي و هو الدول  وان النظام الدولي لا توجد به قوة زاجرة او حكومة دولية قادرة على ضبط توازن القوة بين مكونات هذا النظام على الرغم من وجود هيئة الامم التي تستطيع استخدام البند السابع من اجل تحقيق الامن والسلم الدوليين بالقوة ، ولكن ضمن محددات اثر القوى الخمس في مجلس الامن ووفق مصالحها لأن غياب القوة الزاجرة في ميثاق الأمم المتحدة باستثناء البند السابع تجعل من قدرات المنظمات الدولية على تنظيم العلاقات الدولية ضعيفة ومحدودة  بمواجهة دول المركز في مجلس الأمن وقوته ، و لا تستطيع فرض قرارتها الا حينما تكون مدعومة من الدول المهيمنة وابرزها الولايات المتحدة الأميركية وبالتالي فإن هذا الجهد الكبير في انشاء هذه المنظمات يبقى رهين المكاتب والأدراج ما لم يملك القوة الدولية اللازمة للسيطرة على الفوضى والنزاع و ارعاب الدولة او الدول وفرض القانون بالقوة الزاجرة كما حدث مع عدوان الكيان الصهيوني الغاشم على غزة
 ان النظام الدولي يعيش ضمن تقارب مصالح عليا يحكمها التوازن والرعب فعلاقاته مختلفة وليس متساوية بين جميع الدول ولا تتقارب بالشكل او المضمون ولا تتكافئ في القوة والتمتع بالثروة وامتلاكها كما ان القانون الدولي الذي يشكل بالفعل العرف والإتفاقيات والمواثيق الدولية لا يمكن ان ينظر اليه بشكله الفاعل ما دام تستخدمه القوى الكبرى كيف ارادت فنرى ازدواجية القانون بين العراق والكيان الصهيوني واستخدام القوة الدولية لتحرير دولة في الوقت الذي تدعم وتؤيد الإحتلال الصهيوني لأرض فلسطين و تؤسس لاستمرار الطغيان الصهيوني على غزة  و عندما حاول العالم اختراق الفيتو الامريكي من اجل استصدار قرار يفرض وقف اطلاق النار قوبل بالرفض من الولايات المتحدة الامريكة عدة مرات و عندما نجح باصدار قرار رقم 2728 لكنه مع الأسف لم يصدر بصيغة القرار انما بصيغة المطالبة بوقف اطلاق النار
وهذا بحد ذاته لا يشكل اي فرض لوقف اطلاق النار بل اشبه بالدعوات  لاتخاذ هذا القرار من العدو الصهيوني الذي ضرب عشرات القرارات الاممية عرض الحائط منذ احتلاله للاراضي الفلسطينية ،

ولذلك فان القرار مرحب به على حذر كونه لم يصدر ملزما و خلت منه عبارات التجريم للابادة الجماعية الصهيونية و كذلك لم يتطرق للمدن المحتلة في غزة و التي من المفترض انها اصبحت تحت مسؤولية الدولة المحتلة الا انها تنفذ الاعدامات بحق شعب غزة في شمالها وفي خان يونس و العديد من المدن في القطاع

ان القرار الذي صدر عن مجلس الامن رقم 2728 قد يؤثر في الرأي العام العالمي و لكنه لن يشكل اي التزامات قسرية عسكرية لفرض السلام بالقوة في قطاع غزة بسبب الصيغة التي صدر بها و ان الكيان الصهيوني لن يجد نفسه مضطرا لتنفيذ هذه المطالبات و الدعوات وسيبقى دائما يعلق مبادلة الاسرى و ادعاءه البحث عم المقاومة بين المنازل لتحقيق مراده في الاستمرار في القتل و التشريد والتجويع  لتحقيق الهدف الاساسي للكيان وهو افراغ غزة من سكانها وتهجريهم الى سيناء .
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
WhatsApp Image 2024-03-11 at 10.37.49 AM

غزة بين الإمداد المتقطع والحصار

11 آذار 2024
اقرأ أيضا
د. مصون شقير

سيادة البراغماتية: وأد للروح وكسر للإرادة

منذ17 ساعة
د. أشرف الراعي

العفو العام وتكريس سيادة القانون

24 آذار 2024
د. محمود عبابنة

دولة وظيفية

24 آذار 2024
د. ليث عبدالله القهيوي

الكرامة البطولة.. ملحمة أردنية خالدة رسمت بسواعد الأبطال

23 آذار 2024
د.ابراهيم بدران

الأردن الأخضر.. والانتظار الطويل

23 آذار 2024
د. أشرف الراعي

مطالعة في قانون حماية البيانات الشخصية الجديد

19 آذار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

أزمة جديدة في وجه الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

"اكتوارية" الضمان.. تخوف وانتظار!

محمود الخطاطبة |اليوم

لا تقل لي: إنه مقال غير مفهوم

حسني عايش |اليوم

الطاقة المتجددة: تقوية الاقتصاد ودعم فلسطين والتأسيس لإنهاء الاعتماد على دولة الاحتلال

جواد عباسي |اليوم
سلامة الدرعاوي

العفو العام اقتصاديا

سلامة الدرعاوي |اليوم

غزة.. خيارات المرحلة الأخيرة

سميح المعايطة |اليوم

غزة عالقة بين انتحارين

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
محمد مصطفى، رئيس الوزراء الجديد للسلطة الفلسطينية-(أرشيفية)

محمد مصطفى: طريق إلى السلام‏

ترجمات | منذ17 ساعة
السياسيان اليمينيان الأوروبيان، الهولندي غيرت فيلدرز، إلى اليمين، والفرنسية مارين لوبن، إلى اليسار - (المصدر)

صعود اليمين المتطرف يعيد رسم المشهد السياسي في أوروبا

ترجمات | منذ17 ساعة
جاريد كوشنر، المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط - (أرشيفية)

‏جاريد كوشنر يذهب للتسوق في غزة‏

ترجمات | منذ17 ساعة
مشهد من الدمار الذي أحدثه القصف الإسرائيلي في غزة، 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (أرشيفية)

لم أعد أؤيد الحرب في غزة‏

ترجمات |24 آذار 2024
شهدت قيمة العملة المصرية مقابل العملات الأجنبية انخفاضات مطردة - (المصدر)

الاقتصاد المصري نحو المجهول

ترجمات |24 آذار 2024
نتنياهو

‏معركة نتنياهو الأخيرة - لا انتصار، وإنما مذبحة فقط في رفح

ترجمات |24 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
عقول الناس في رمضان

عقول الناس في رمضان

مجازر الكيان في رمضان 24 آذار 2024

مجازر الكيان في رمضان

مصروف رمضان 23 آذار 2024

hajjaj copy

مسيرات الموت 22 آذار 2024

مسيرات الموت

معلش 21 آذار 2024

معلش

تعبان ! 20 آذار 2024

حمزة حجاج- تعبان !
 
 