“استثمار الضمان” يطلق أول استثماراته الزراعية على مساحة 25 الف دونم

عمان – الغد – اعلنت رئيسة صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف عن تأسيس شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية لتتولى بدورها إنشاء أول مشروع زراعي لها على مساحة 25 الف دونم في جنوب المملكة لإنتاج الخضراوات والاعلاف الحيوانية، وبقيمة كلية للمشروع تبلغ حوالي 13 مليون دينار.

وقالت السقاف ان هذا المشروع سيكون باكورة استثمارات الشركة في القطاع الزراعي، مشيرة الى انه ستتم ادارة المشروع من خلال التعاون مع شركات ذات خبرات متخصصة وكادر فني مؤهل في ادارة وتشغيل وتسويق المشاريع الزراعية ، وبالاعتماد على الايدي العاملة في المجتمع المحلي.

وبينت السقاف ان انشاء المشروع يأتي تنفيذا للخطة الاستراتيجية للصندوق للأعوام 2019 – 2021 والتي تستهدف اقامة استثمارات مربحة في قطاعات جديدة بناء على نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية.

واشارت السقاف الى اهمية البعد التنموي لهذا النوع من المشاريع وذلك من خلال توجيه الاستثمار للمحافظات، واستغلال الموارد المتوفرة فيها وبما يعود بالفائدة على الصندوق والاقتصاد الوطني وتشغيل الايدي العاملة المحلية، بالاضافة الى دور تلك الاستثمارات في تطوير البنية التحتية في تلك المحافظات وجذب استثمارات جديدة لها وبما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية لتحقيق التنمية المستدامة.