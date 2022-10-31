الحكومة تخفض أسعار البنزين وترفع الديزل والكاز

عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اليوم الاثنين الموافق 31 تشرين أول اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-30 تشرين ثاني المقبل)، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تشرين أول ومقارنتها بمثيلاتها لشهر أيلول الماضي.

وقررت لجنة تسعير المشتقات البترولية بعد تطبيق المعادلة السعرية على سعر مادة البنزين بنوعيه (90 و95) وفقا للأسعار العالمية تخفيض أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) والبنزين (أوكتان 95) بمقدار 15 فلساً لكل منهما، وبذلك يصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 في شهر تشرين ثاني 910 فلس/لتر بدلاً من 925 فلس/لتر، ويصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1155 فلس/لتر بدلا من 1170 فلس/لتر.

في حين أنه عند تطبيق المعادلة السعرية لمادتي الديزل والكاز وفقا للأسعار العالمية تبين أن الكلفة الفعلية لمادة الديزل تبلغ 950 فلس/لتر ولمادة الكاز تبلغ 890 فلس/لتر، وللتخفيف على المواطنين وتماشيا مع سياسة الرفع التدريجي للأسعار وصولاً الى كلفها الفعلية تقرر رفع سعر مادتي الديزل والكاز بمقدار 35 فلسا لكل منهما، وبذلك يصبح سعري الديزل والكاز 860 فلس/لتر بدلاً من 825 فلس/لتر،

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة.

وتجدر الإشارة إلى أن معدل سعر خام برنت ارتفع من 90 دولارا للبرميل في شهر أيلول الماضي إلى 93.4 دولار للبرميل المسجل في شهر تشرين أول الحالي.