الثلاثاء 07 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فريق أردني يحقق لقب وصيف البطل العالمي في بطولة الذكاء الاصطناعي بدبي

فريق أردني يحقق لقب وصيف البطل العالمي في بطولة الذكاء الاصطناعي بدبي
فريق أردني يحقق لقب وصيف البطل العالمي في بطولة الذكاء الاصطناعي بدبي

في إنجاز عالمي مشرف، حقق فريق مدارس الرضوان الأردني لقب وصيف البطل في بطولة الذكاء الاصطناعي "Codeavour 5.0"، والتي أُقيمت في دبي بمشاركة آلاف الطلاب من مختلف دول العالم. وتمكن الوفد الأردني المكون من 16 فريقًا من مدارس حكومية وخاصة ودولية من مختلف المحافظات الأردنية، من التميز في هذه المسابقة العالمية بفضل جهودهم وإبداعهم.

جاءت مشاركة الوفد الأردني بدعم وإشراف وتدريب مباشر من شركة روبوتنا الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. وكان لتوجيهاتهم وخبراتهم الدور الفعال في تحقيق هذا الإنجاز اللافت. شارك الطلاب في المنافسات المتعددة والتي تشمل حل المشكلات المعقدة وابتكار الحلول الإبداعية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما أظهر قدراتهم العالية وإمكاناتهم الكبيرة في هذا المجال المتطور.

وإضافة إلى تحقيق لقب وصيف البطل، نجح الوفد الأردني في حصد جائزتين عالميتين مرموقتين، ما يؤكد على تميز الأداء الذي قدمه الطلاب ومدى استعدادهم للمنافسة على المستوى العالمي. كانت المسابقة تجربة فريدة للطلاب، إذ وفرت لهم فرصة عرض مواهبهم وتطوير مهاراتهم في بيئة تنافسية ومشجعة.

تُعد مشاركة الوفد الأردني في هذه البطولة جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز التعليم التكنولوجي في المملكة، وتشجيع الطلاب على الاهتمام بمجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي. هذا النجاح يبعث برسالة إيجابية حول جودة التعليم في الأردن وقدرة الطلاب على المنافسة عالمياً، مما يبشر بمستقبل مشرق في مجال التكنولوجيا والابتكار.

يُذكر أن الفرق المشاركة قد قدمت مجموعة من المشاريع المبتكرة في مجالات متنوعة، مثل الصحة والبيئة والتعليم والذكاء الاصطناعي، مما ساهم في تحقيق هذا الإنجاز المشرف للأردن. يُتوقع أن تستمر هذه النجاحات في المستقبل، بفضل الجهود المشتركة بين الطلاب والمدربين والجهات الداعمة.

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