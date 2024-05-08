الأربعاء 08 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طقس لطيف اليوم وحار غدا

مدينة عمّان
مدينة عمّان

يطرأ اليوم الأربعاء، ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفا فوق المرتفعات الجبلية ودافئًا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس ، ارتفاع آخر وملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس جافًا ودافئًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الجمعة، لتسجل أعلى من معدلاتها الطبيعية بحوالي (5-6) درجات مئوية ، ويكون الطقس مغبرًا بوجه عام وحارًا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.


اما السبت، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ، ويكون الطقس مشمسًا ودافئًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا نسبيًا في باقي المناطق مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على فترات، تكون مثيرة للغبار خصوصا في مناطق البادية.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 21 - 14 وفي مرتفعات الشراة 22 - 12, وفي مناطق البادية 29 - 16 وفي مناطق السهول 26 - 17, وفي الأغوار الشمالية 32 - 20, وفي الأغوار الجنوبية 34 - 24، وفي البحر الميت 33 - 22، وفي خليج العقبة 34 - 23 درجة مئوية.-(بترا)

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