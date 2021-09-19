توقيف صاحب مزرعة وسمسار بعد وفاة طفل غرقا

السلط- قرر محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، اليوم الأحد، توقيف صاحب مزرعة وسمسار على خلفية غرق طفل في بركة المزرعة، والتي جرى تأجيرها قبل شهر.

وقال أبو قاعود، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن قرار التوقيف جاء لعدم التزام صاحب المزرعة بشروط الصحة والسلامة العامة، علما أن هناك قرارا مسبقا يمنع تأجير المزارع التي يوجد بها مسابح، لأنها غير مرخصة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء اتخذ للحد من تكرار تلك الحوادث مستقبلا وردعا للمخالفين. -(بترا)