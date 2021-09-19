آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

توقيف صاحب مزرعة وسمسار بعد وفاة طفل غرقا

منذ ساعة واحدة
صورة تعبيرية لشرطي يقف في نوبة حراسة أمام غرفة توقيف - (أرشيفية)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

السلط- قرر محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، اليوم الأحد، توقيف صاحب مزرعة وسمسار على خلفية غرق طفل في بركة المزرعة، والتي جرى تأجيرها قبل شهر.
وقال أبو قاعود، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن قرار التوقيف جاء لعدم التزام صاحب المزرعة بشروط الصحة والسلامة العامة، علما أن هناك قرارا مسبقا يمنع تأجير المزارع التي يوجد بها مسابح، لأنها غير مرخصة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء اتخذ للحد من تكرار تلك الحوادث مستقبلا وردعا للمخالفين. -(بترا)

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock