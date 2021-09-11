ماذا يعني أن نحلم بشخص معين؟

الأحلام جزء رئيسي من النوم سواء تذكرتها أم لا، حتى تكون بصحة جيدة، جسديا وعقليا، عليك بالخلود إلى النوم بعدد كاف من الساعات،

فالأحلام، وفق مواقع علمية، ليست خارج السياق تماما، فهي تعطيك نظرة ثاقبة عن حياتك، ويمكنها أن تساعدك على معالجة المشاعر الصعبة.

ويقول موقع “yourtango” إن هناك نظريات مختلفةعن الأحلام وحول المعنى وراء أحلامك، فبعضها يؤكد أن الرموز في الأحلام مشتركة بين البشر، فعلى سبيل المثال، الحلم بتساقط الأسنان شائع كثيرا، ويشير إلى القلق الذي يسيطر على الإنسان.

لكن السؤال الذي يطرحه كثيرون هو: ماذا يعني عندما أحلم بشخص ما؟ إنه لا يعني أن هذا الشخص يفكر فيك أو أنك ستراه قريبا.

وفي تفسير ذلك، فالأحلام لا تنشأ عن حدث خارجي، بل هي تعبير عن احتياجاتك ورغباتك اللاواعية، وبحسب الموقع فإن الاهتمام بالأحلام يمنحك رؤية جديدة لحياتك، بصرف النظر عما تحلم به.

وأضاف أنه بفحص ما يعنيه الحلم بشخص بما، يمكن للشخص تحديد المشاعر التي يمكن أن تدعم حياتك وتجعلها مليئة بالبهجة.

إذن، ماذا يعني أن تحلم بشخص ما؟ سواء كان هذا الشخص فردا من العائلة أو رئيسا أو صديقا أو حبيبا سابقا، فإن الأمر يتعلق بك أكثر مما يتصل به.

إن الأهم من ذلك هو ما تشعر به تجاه الأشخاص في الحلم وما يمثلونه لك، نقلا عن موقع سكاي نيوز عربية.

وبنى بعض مترجمي الأحلام نموذجا يظهر أن كل شخص في حلمك هو نسخة منك، وفي هذه الحالة.

فما تشعر به تجاه الأشخاص في أحلامك وما يعنونه لك سيمنحك فكرة عميقة حول معنى الحلم.

فيما يمكنك التكهن بما يعنيه الأحلام لك، عندما تقارن بشخصا تعرفه من بعيد يأتي في الحلم، مقابل ما يعنيه حلم أخرى يأتي فيه شخص تحبه.

لكن هناك عوامل مهمة أخرى يمكن أن تساعدك على فهم معنى الحلم، مثل في أي مرحلة حلم الإنسان بهؤلاء الأشخاص؟

الأحلام والحالة النفسية

“الأحلام الواضحة” التي يراها الأفراد في منامهم وهم المسيطرون على أحلامهم بحيث يكون باستطاعتهم تحديد ما يريدون رؤيته في الحلم.

وتوصل الألماني ميشائيل شريدل المتخصص في أبحاث الأحلام بجامعة مانهايم إلى أن الكثير من الناس يفضلون رؤية أنفسهم طائرين في أحلامهم وأن الكثير منهم يرغبون “تفريغ طاقاتهم الجنسية” في أحلامهم.

قال شريدل “نحو ربع البالغين فقط هم الذين عاشوا مثل هذه الأحلام مرة واحدة على الأقل في حياتهم .

لذا فإن القليل من الناس هم الذين يعرفون مدى الإثارة التي يمكن أن يمثلها لهم الحلم الواضح”.

ويوضح الطبيب النفسي الالماني أن “الحلم الواضح” ليس حلما في اليقظة، إنه حلم حقيقي أثناء النوم، كما أنه ليس مجرد تصورات.

ويرى شريدل (45 عاما) أن التدليل على حقيقة مثل هذا الحلم لا يتم بشكل صحيح تماما إلا في “معامل أبحاث النوم”.

ويعمل شريدل في “المعهد المركزي للصحة الروحية” بجامعة مانهيام.

ويعتقد شريدل أن أصحاب الأحلام الواضحة يمكن أن يفعلوا أشياء في أحلامهم كانوا قد عزموا على فعلها في المساء السابق للحلم مثل تحريك العين عدة مرات نحو اليمين ونحو اليسار,

وحتى يلاحظ الباحثون هذا الحلم الواضح في المعمل من خلال الإشارات التي يتم رصدها آليا “وجدنا أن أصحاب هذه الأحلام يتذكرون جيدا مشاهداتهم أثناء اليقظة”.

ويشعر الحالم خلال الحلم بنفس شعوره أثناء اليقظة “ففي الحلم يكون العالم واقعيا”. غير أن ذلك لا يعني عدم وقوع أشياء غريبة في الحلم في بعض الأحيان مثل أن يمشي الإنسان خلال حائط أو يطير.

“ولكن الإنسان لا يشعر بألم شديد إذا قرصه صديقه ولكنه لا يتحمل قراءة نص طويل أثناء الحلم”.

ويرى شريدل أن الأحلام الخاضعة للسيطرة أصبحت أكثر حيوية وأكثر شغلا لمشاعر الحالمين من الأحلام العادية.

ويقول إن بعض الحالمين الذين يسيطرون على مسار أحلامهم لا يحاولون التأثير على “سيناريو الحلم” ويتركونه يسير مساره الطبيعي ويستطيعون معايشته بشكل واعٍ من خلال إدراكهم أنهم يحلمون لتوهم.

هذه الأحلام يمكن أن تساعد في تجاوز الكوابيس.

“لأن الحالمين يدركون أن من غير الممكن أن يتعرضوا لشيء خلال هذا الحلم فإن بعض الأطفال على سبيل المثال يقولون لأنفسهم أثناء الحلم: أستطيع الآن أن أضرب العفريت بدلا من أن أهرب أمامه”.

حيث انتهاج استراتيجية نشطة للتغلب على المخاوف مثل التفكير بشكل مكثف أثناء النهار في أحد المواقف المخيفة التي يتعرض لها صاحب المخاوف في أحلامه وذلك لمواجهة الأحلام السيئة.

كما من الممكن استخدام “الأحلام الواضحة” بشكل هادف في العلاج النفسي مثل استخدامها لحل النزاعات الشخصية على سبيل المثال.

لهذه الأحلام دور هام في تحقيق المتعة الشخصية إلى جانب أهميتها العلمية. ويقول شريدل: “فأصحاب الأحلام الإيجابية يكونون ذا مزاج أفضل خلال النهار”.

ومن بين الوسائل التي تعين على الوصول لهذه الأحلام أن يكرر الإنسان قوله لنفسه قبل دخوله مرحلة النعاس: “لن أحلم حلما واضحا اليوم” أو يسأل نفسه عدة مرات خلال النهار “هل أنا في حلم أم أنا متيقظ؟”.

وذلك بهدف الوصول إلى أن يسأل الإنسان نفسه خلال أحلامه عما إذا كان يحلم أم لا.

وأحد أهم شروط “الأحلام الواضحة” هو تذكر تفاصيل هذه الأحلام في اليقظة.

فقد بينت الدراسات أن الأشخاص الذين يتأملون بشكل منتظم يرون “أحلاما واضحة” أكثر من أقرانهم، وأن النساء يحلمن أكثر بمثل هذه الأحلام. غير أن احتمال رؤية “حلم واضح” مرة كل شهر بصورة منتظمة احتمال ضئيل.