مقتل 3 مستوطنين في عملية استشهد منفذها

أعنلت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد منفذ عملية الطعن والدهس شمال سلفيت، والتي أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة آخرين بجروح وصفت بالخطيرة.

وكان جيش الاحتلال، اطلق صباح اليوم الثلاثاء، النار تجاه فلسطيني نفذ عملية طعن ودهس في منطقتين مختلفتين قرب مستوطنة “أرئيل”شمال الضفة، مما ادى الى مقتل 3 مستوطنين واصابة اخرين.

وبحسب مصادر عبرية فإن الهجوم الأول كان في المنطقة الصناعية نفذه شاب فلسطيني ما أدى لإصابة مستوطن بجروح خطيرة.

وبعد ذلك، قام نفس الشخص بتنفيذ الهجوم الثاني عند محطة الوقود، حيث قام طعن مستوطنين، وهرب المنفذ بمركبة تجاه حاجز “شومرون” وتعرض لحادث وأصاب مستوطنا بجروح حرجة وخلال خروجه من السيارة تم إطلاق النار عليه.

وعززت قوات الاحتلال من وجودها وانتشارها في منطقة سلفيت، وقامت بنصب الحواجز العسكرية وإجراء تفتيشات، ومطاردة فلسطيني يشتبه أنه قدم المساعدة لمنفذ العملية.

بدورها، اعلنت وزارة الصحة استشهاد مواطن (مجهول الهوية) برصاص الاحتلال شمال سلفيت، وفقاً لما ورد من هيئة الشؤون المدنية (في إشارة لمنفذ العملية)

وأفادت طواقم الإسعاف الإسرائيلية بأنها تلقت بلاغا عن جرحى جراء عملية طعن في محطة الوقود في المنطقة الصناعية “أريئيل”، حيث قدمت الإسعافات الأولية إلى 5 مستوطنين وصفت جراحهم: حالتين بالحرجة و3 خطيرة. معا