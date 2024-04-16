الثلاثاء 16 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وزير الدفاع الإسرائيلي يناقش الخطوات التالية في رفح

وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت

ناقش وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوم أمس الاثنين اتخاذ مزيد من الإجراءات في رفح مع ممثلين عن وزارته وهيئة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق الإسرائيلية التي تشرف على الاتصالات مع الفلسطينيين والمساعدات.

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وركزوا على إجلاء المدنيين من رفح، في جنوب قطاع غزة والتوسع في توصيل المواد الغذائية والأدوية، وفقا للمكتب الصحافي الحكومي.


وفر أكثر من مليون شخص إلى رفح هربا من الهجمات في جميع أنحاء القطاع المكتظ بالسكان، وهناك مخاوف متزايدة من أن الهجوم الإسرائيلي المخطط له في رفح قد يؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.


وقبل أن تشن إيران هجومها على إسرائيل الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه حدد موعدا لشن هجوم في رفح، على الرغم من أن غالانت ناقض ذلك بعد ذلك بوقت قصير.


وفي الوقت نفسه، تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع أمير قطر ودعا إلى زيادة التعاون بين الدول الإسلامية في ضوء الحرب في غزة، حسبما ذكر مكتبه.
ويجب على هذه الدول زيادة جهودها لوقف “الهجمات الوحشية” الإسرائيلية في قطاع غزة ومحاسبة البلاد على “الجرائم ضد الإنسانية”، وفقا لبيان صادر عن مكتب الرئاسة.


وقال أردوغان لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إنه من الضروري ممارسة تأثير مقيد على إسرائيل والعمل بحس سليم من أجل منع انتشار التوترات في المنطقة.-(د ب أ)

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