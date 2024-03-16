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السبت 16 آذار 2024
2:49 م
إطلاق نار على فلسطيني في الخليل بزعم تنفيذ عملية
جيش الاحتلال الإسرائيلي - (أرشيفية)
أفادت قناة "كان" العبرية بأن جيش الاحتلال أطلق النار على مسلّح فلسطيني بزعم قيامه تنفيذ عملية إطلاق نار في مقبرة المستوطنة اليهودية في مدينة الخليل.
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وأكدت القناة أنه لا إصابات جراء العملية المزعومة بينما يعمل جيش الاحتلال على تمشيط المكان.
ودوت صفارات الإنذار في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، للاشتباه بتسلل فلسطينيين لإحدى المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة.
فلسطين
الاحتلال
الضفة
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