السبت 16 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إطلاق نار على فلسطيني في الخليل بزعم تنفيذ عملية

جيش الاحتلال الإسرائيلي - (أرشيفية)
جيش الاحتلال الإسرائيلي - (أرشيفية)
أفادت قناة "كان" العبرية بأن جيش الاحتلال أطلق النار على مسلّح فلسطيني بزعم قيامه تنفيذ عملية إطلاق نار في مقبرة المستوطنة اليهودية في مدينة الخليل.اضافة اعلان

وأكدت القناة أنه لا إصابات جراء العملية المزعومة بينما يعمل جيش الاحتلال على تمشيط المكان.

ودوت صفارات الإنذار في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، للاشتباه بتسلل فلسطينيين لإحدى المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة.

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