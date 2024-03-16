إطلاق نار على فلسطيني في الخليل بزعم تنفيذ عملية

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وأكدت القناة أنه لا إصابات جراء العملية المزعومة بينما يعمل جيش الاحتلال على تمشيط المكان.ودوت صفارات الإنذار في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، للاشتباه بتسلل فلسطينيين لإحدى المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة.