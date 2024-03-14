الخميس 14 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعتقل 7585 فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر

الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس 20 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي الخليل، وأريحا، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات قلقيلية، وبيت لحم، والقدس، حيث رافقتها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.اضافة اعلان

وقال البيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 7585 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوضح البيان أن الحصيلة تشمل المعتقلين من منازلهم، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطُروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كـ"رهائن".

وقال البيان إن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة، بعد مرور 160 يوما على العدوان والإبادة الجماعية، إذ يرفض تزويد المؤسسات الحقوقية؛ بما فيها الدولية، والفلسطينية المختصة بأي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتى اليوم، بمن فيهم الشهداء من معتقلي غزة. (بترا)
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