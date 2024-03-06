ارتفاع شهداء الجوع في غزة إلى 18 طفلا

اضافة اعلان

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 30717 شهيدا و72156 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/كتوبر الماضي، وفق ما أكدت وزارة الصحة في القطاع المحاصر.وأشارت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 152 على قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد قتل 348 كادرا صحيا واعتقال 269 آخرين على رأسهم مديرو مستشفيات بخان يونس وشمالي غزة.وبينت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 86 شهيدا و113 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".(قناة المملكة)