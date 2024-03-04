الإثنين 04 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع عدد الأطفال المتوفين بسبب المجاعة في غزة إلى 16

ارتفاع عدد الأطفال المتوفين بسبب المجاعة في غزة إلى 16
ارتفاع عدد الأطفال المتوفين بسبب المجاعة في غزة إلى 16

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الأطفال المتوفين بسبب سوء التغذية وعدم توفر العلاج إلى 16، بعد وفاة طفل في مستشفى أبو يوسف النجار في رفح.

اضافة اعلان


وكان مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، أعلن أمس الاحد، وفاة 15 طفلا جراء سوء التغذية والجفاف، إضافة الى وجود 6 أطفال آخرين في العناية المركزة.


ويعيش قطاع عزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول، ظروفا إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة.
وتواصل سلطات الاحتلال منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولاسيما في مناطق الشمال، فيما لا تكفي المساعدات التي تصل إلى جنوب القطاع حاجة المواطنين، ولاسيما في رفح التي تعد آخر ملاذ للنازحين، والتي تستضيف رغم ضيق مساحتها المقدرة بنحو 65 كيلومترا مربعا؛ أكثر من 1.3 مليون فلسطيني.


ولم تكتف قوات الاحتلال بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث تعمدت استهداف مواطنين خلال انتظارهم وصول هذه المساعدات، اربع مرات خلال الـ72 ساعة الماضية، ما اسفر عن استشهاد وإصابة المئات.


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
thumbs_b_c_9ff042d4ca8dd99e80d28aa30d9aecaf

الموت جوعا يحصد براءة الأطفال في شمال غزة

منذ2 ساعة
4ipj-23-730x438 (1)

غزة: حصيلة ضحايا العدوان تقترب من 30 ألف شهيد

28 شباط 2024
thumbs_b_c_aeb8934bf397a28fc1f9382c9396c208

أطفال غزة يصرخون جوعا ولا "حياة لمن تنادي"

26 شباط 2024
6eb1885695d7187c1d643fc868371356

هنية: لن نرضى إلا برفع الحصار وإعادة الإعمار

17 شباط 2024
اقرأ أيضا
الاحتلال يستهدف سيارات إسعاف في غزة

استشهاد 364 من الكوادر الصحية في غزة منذ 7 أكتوبر

منذ 42 دقيقة
الاحتلال يرتكب 13 مجزرة بحق عائلات في غزة خلال 24 ساعة

الاحتلال يرتكب 13 مجزرة بحق عائلات في غزة خلال 24 ساعة

منذ 55 دقيقة
thumbs_b_c_9ff042d4ca8dd99e80d28aa30d9aecaf

الموت جوعا يحصد براءة الأطفال في شمال غزة

منذ2 ساعة
503726

"غياب السنوار وتفاصيل التبادل".. اتفاق الهدنة المرتقب يواجه "نقاطا شائكة"

منذ2 ساعة
thumbs_b_c_82720bb72fe54f4ed690b4bb0d89525a

هجوم إسرائيلي ممنهج ضد الأونروا.. كاتس يجدد دعوته لفيليب لازاريني بالاستقالة

منذ2 ساعة
360545

نتنياهو: "إسرائيل" لن تذعن لمطالب حماس الوهمية

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

كلام حساس عن الحملات ضد الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

المؤمل أحزاب بلا ربطات عنق

جهاد المنسي |اليوم

حرب غزة

حسني عايش |اليوم

إنزالات ودلالات !

يعقوب ناصر الدين |اليوم

التوطين والتجنيس خطر أم مطلب؟

سميح المعايطة |اليوم

الأحصنة الطروادية الافتراضية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
فلسطينيون في حي دمره القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (2-2)

ترجمات | منذ16 ساعة
فلسطينيون يتجمعون عند منزل هدمته الغارات الإسرائيلية في غزة - (أرشيفية)

‏المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (1 - 2)

ترجمات |02 آذار 2024
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
1

سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

ترجمات |27 شباط 2024
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات |26 شباط 2024
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات |26 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
غلاء المحروقات

غلاء المحروقات

راتب شهر شباط 02 آذار 2024

راتب شهر شباط

مجزرة دوار النابلسي 01 آذار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي 29 شباط 2024

bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05

نويت 29 شباط 2024

نويت

محاضرة 28 شباط 2024

محاضرة
 
 