الجمعة 05 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 33091

مشهد من الدمار الذي أحدثه القصف الإسرائيلي في غزة، 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (أرشيفية)
مشهد من الدمار الذي أحدثه القصف الإسرائيلي في غزة، 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (أرشيفية)

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 33 ألفا والإصابات إلى 75.7 ألفا، بحسب حصيلة جديدة لوزارة الصحة في غزة الجمعة.

اضافة اعلان


وقالت الوزارة في تقرير يومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 182، "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33091 شهيدا و75750 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".


وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 54 شهيدا و82 إصابة خلال 24 ساعة ماضية.


في حين، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، على ما ذكرت الوزارة.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مياه الصرف الصحي تتدفق قرب محطة توليد الكهرباء الرئيسة في غزة (أ. ف. ب)

بلدية غزة تحذر من خطورة الأمراض بسبب انتشار الحشرات

منذ21 ساعة
gzyvjp8Kn7TzMqVWbTREFvSXYRQTtJK4Ut8atexU

نتنياهو لـ حماس: الضغط الدولي على إسرائيل لن يجدي

27 آذار 2024
thumbs_b_c_f998d4bb6d8eda62aa4c400744a7866d

هيئة إسرائيلية: المفاوضات مستمرة مع حماس وخلاف بشأن عودة النازحين

27 آذار 2024
20240323141719reup-2024-03-23t141534z_1694213337_rc2pr6afn9uu_rtrmadp_3_israel-palestinians-egypt-un.h-1-730x438

“قلبي منفطر”.. غوتيريش يعلن الصيام تضامناً مع أهالي غزة- (تغريدة)

25 آذار 2024
اقرأ أيضا
مياه الصرف الصحي تتدفق قرب محطة توليد الكهرباء الرئيسة في غزة (أ. ف. ب)

بلدية غزة تحذر من خطورة الأمراض بسبب انتشار الحشرات

منذ21 ساعة
ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 33037

ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 33037

04 نيسان 2024
شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على رفح

شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على رفح

04 نيسان 2024
الأميركي الذي نفّذ هجوما على مسلمين

السجن 37 عاما لأميركي نفّذ هجوما داميا على مسلمين في تكساس

04 نيسان 2024
660d77191cdb8

إسبانيا: رد إسرائيل "غير كاف" و"غير مقبول" بعد مقتل عمال الإغاثة في غزة

03 نيسان 2024
المئات شاركوا في تشييع الشهيد سامر أبو دقة في خان يونس جراء حرب الإبادة على غزة

استشهاد 140 صحفيا في غزة منذ 7 أكتوبر

03 نيسان 2024
افكار و مواقف
ترجمات
‏جنازة الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، 16 عامًا، الذي قتلته قوات الاحتلال في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، 4 آذار (مارس) 2024 - (المصدر)‏

يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية

ترجمات |04 نيسان 2024
عسكريون من الذراع السيبراني للجيش الإيراني - (أرشيفية)

الأمن السيبراني والمراقبة: استراتيجية إيران المزدوجة للأمن القومي

ترجمات |04 نيسان 2024
مؤيدون لفلسطين يحتجون على سياسة بلدهم في ساحة البرلمان في لندن، 21 شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

الإسلام وقرن من التشويه الغربي‏

ترجمات |04 نيسان 2024
فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي لحق بمربع سكني بعد قصف الاحتلال له بالقطاع-(وكالات)

تدمير العشب في غزة‏: الوقت ينفد لإنقاذ الفلسطينيين وإمكانية قيام دولة فلسطينية

ترجمات |02 نيسان 2024
1711921933570909700

‏تواطؤ الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة‏

ترجمات |01 نيسان 2024
ترامب

العالم غافل عن أخطار عهد رئاسي ثان لترامب

ترجمات |01 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
بس

بس

إسطنبول ! 03 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة 03 نيسان 2024

حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة

رمضان والبركان 01 نيسان 2024

hajjaj copy

الأردن في رمضان 31 آذار 2024

حمزة حجاج -الأردن في رمضان

الأوضاع الاجتماعية في رمضان 30 آذار 2024

حمزة حجاج - الأوضاع الاجتماعية في رمضان
 
 