ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 33091

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 33 ألفا والإصابات إلى 75.7 ألفا، بحسب حصيلة جديدة لوزارة الصحة في غزة الجمعة.

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وقالت الوزارة في تقرير يومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 182، "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33091 شهيدا و75750 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".



وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 54 شهيدا و82 إصابة خلال 24 ساعة ماضية.



في حين، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، على ما ذكرت الوزارة.

