استقالة رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية بعد الفشل في 7 أكتوبر

قال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الاثنين، إن رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية ميجر جنرال أهارون هاليفا، استقال، وإنه سيترك المنصب بمجرد تعيين خلف له.

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وقال هاليفا العام الماضي إنه يتحمل المسؤولية عن إخفاقات المخابرات التي سمحت بالهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.



وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: “التقاعد لن يكون فوريا، لكنه متوقع خلال أسابيع قليلة”.



ونقلت الإذاعة اقتباسا من رسالة الاستقالة يعلن فيها هاليفا تحمله المسؤولية عن الحرب التي اندلعت منذ يوم الهجوم.



وبحسب الإذاعة، يقول في رسالته مخاطبا رئيس الأركان بالجيش هرتسي هاليفي: “إلى جانب السلطة، تأتي مسؤولية ثقيلة، شعبة الاستخبارات تحت قيادتي لم ترقَ إلى مستوى مهمّتها”.



ويضيف: “حملت ذلك اليوم الأسود بكل شجاعة، منذ ذلك الحين، ليلا ونهارا، سأحمل معي إلى الأبد آلام الحرب الرهيبة”، وفق المصدر نفسه.



وتعد هذه أول استقالة رسمية لقائد رفيع في إسرائيل، وخاصة في الجيش، فيما تتواصل المطالبات في الشارع الإسرائيلي بمحاسبة المسؤولين العسكريين والسياسيين، عن الفشل في الكشف والتعامل مع الهجوم الذي نفذته حركة حماس بشكل مفاجئ قبل أكثر من 6 أشهر.-(وكالات)