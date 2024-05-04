الاتفاق بين "حماس" و"إسرائيل" بات وشيكاً... وإطلاق سراح الأسرى على 3 مراحل

كشف مصدر عربي مطلع لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، أن الاتفاق بين حركة «حماس» وإسرائيل «بات وشيكا» في حال لم تطرأ أية عقبات جديدة، مؤكداً أن «حماس تعاملت مع المقترح المصري بإيجابية».

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وأعرب المصدر عن أمله في أن يتم وضع المزيد من اللمسات النهائية على الصفقة، مشيرا الى أنها ستكون على 3 مراحل على الأقل.



وقال إن المرحلة الأولى من الصفقة ستكون مخصصة لإطلاق سراح الإسرائيليات غير المجندات وكبار السن والمرضى، والثانية خاصة ببقية المدنيين، والثالثة معنية بالعسكريين.

وأوضح المصدر أنه سيتم مناقشة التفاصيل والتطورات الأخيرة في القاهرة اليوم وكل شيء سيكون على طاولة التفاوض.-(وكالات)