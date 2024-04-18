الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 40 فلسطينيا بالضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت 40 مواطنا فلسطينيا ، بينما دارت اشتباكات على عدة محاور أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين .

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وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 40 فلسطينيا من الضفة والقدس حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.



وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات. (بترا)