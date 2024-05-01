"الطاقة" و"الجغرافي الملكي" يوقعان مذكرة تعاون فني

وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة و مدير عام المركز الجغرافي الملكي الاردني العميد المهندس معمر كامل حدادين، اليوم الأربعاء، مذكرة تعاون فني لمواكبة التطور في إستخدام التكنولوجيا الحديثة وتوفير المعلومة الجيومكانية بسهولة ودقة وأقل كلفة.

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وقال الوزير الخرابشة في تصريح صحفي عقب التوقيع أن المذكرة تهدف الى تضافر جهود الجانبين بتقديم الدعم الفني في تنفيذ مشروع نموذج المجسم الأرضي (الجيوئيد) للمملكة الأردنية الهاشمية والمشاريع ذات الاهتمام المشترك، وتبادل البيانات والمعلومات الجيومكانية والمعلومات الخاصة في مجال عمل الفريقين.

وأكد الخرابشة ان كوادر الوزارة تبذل جهودها لمتابعة تنفيذ مشاريع التعدين، وذلك انطلاقا من رؤية التحديث الاقتصادي التي عرفت القطاع بأنه ذو قيمة اقتصادية عالية.



من جانبه أكد حدادين على تعاون المركز الجغرافي الملكي مع القطاعات كافة في المملكة، وخاصة مع الجهات التي تتقاطع اعمالها مع المركز كوزارة الطاقة والثروة المعدنية، مشيدا بالجهود التي تبذلها الأخيرة في انجاز مشاريع مهمة تصب في مصلحة الوطن ودعم الاقتصاد الوطني.

وأبدى حدادين الاستعداد بتسخير طاقات المركز وفقا لمذكرة التعاون في انجاز المهام التي تؤديها الوزارة في الأعمال الجيوفيزيائية واعداد الخرائط بأنواعها، اضافة الى التدريب في مجالات العلوم المساحية.



وفي ذات السياق، قال مدير مديرية مشاريع المصادر الطبيعية في الوزارة الجيولوجي بهجت العدوان أن مذكرة التفاهم الموقعة اليوم تشمل تعاون الفريقين في مجال الاستشعار عن بعد، والتدريب على انظمة المعلومات الجغرافية والجيومكانية والاعمال المساحية وتبادل الخبرات والمعلومات والتدريب في المجالات ذات العلاقة، والمشاركة في المشاريع ذات الفائدة المشتركة وأيّة مشاريع أخرى يتفق عليها الجانبين.



وأوضح العدوان ان الوزارة وفقا للمذكرة ستلتزم بتزويد المركز بالبيانات والمعلومات المتوفرة لتحديث خرائطه وبياناته، ومشاركته بيانات المسح الجاذبي المتوفرة لتنفيذ مشروع نموذج الجيوئيد للمملكة، وتحديد احتياجات الوزارة من البيانات والمنتجات والدورات من المركز.



وأضاف أن المركز الجغرافي الملكي سيلتزم بتزويد الوزارة باحتياجاتها من الصور الجوية والفضائية والخرائط الرقمية والبيانات الرقمية ومخرجات مشروع محطات الرصد المستمرة (CORS) واشراك الوزارة في مشروع نموذج الجيوئيد للمملكة، وتدريب كوادر الوزارة على المجالات والمواضيع ذات الاهتمام.



و تلبي المذكرة الأهداف العامة لقطاع الطاقة والتي من أهمها تحقيق أمن التزود بالطاقة والإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية من خلال تطوير وتنفيذ السياسات والتشريعات والبرامج المناسبة، وخاصة في مجال عمليات البحث والتحري وإجراء الدراسات والمسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية،في ظل ما تمتلكه الوزارة من كوادر فنية ذات خبرات علمية وعملية في مجالات علوم الارض المختلفة بما في ذلك الدراسات الجيوفيزيائية.