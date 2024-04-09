الثلاثاء 09 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن وبلدات بالضفة

الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين

أفادت «وكالة الأنباء الفلسطينية» اليوم (الثلاثاء) بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية.


وذكرت الوكالة أن جيش الاحتلال اقتحم مدينة طولكرم للمرة الثانية في 24 ساعة، وضاحية شويكة شمالها، مضيفة أنه شن حملة مداهمات، واعتقل سبعة فلسطينيين.

من ناحية أخرى، قال «التلفزيون الفلسطيني» إن قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت المنطقة الشرقية في مدينة نابلس، وبلدة الرام شمال القدس.

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كما اقتحم الجيش بلدة المعصرة جنوب بيت لحم، وداهم عدداً من المنازل، إضافة إلى بلدة حلحول شمال الخليل.-(وكالات)

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