السبت 04 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يرتكب 3 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

جثامين لشهداء في قطاع غزة
جثامين شهداء في قطاع غزة
أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع راح ضحيتها 32 شهيدا و41 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 34 ألفا و654 شهيدا و77 ألفا و908 مصابين.اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
تشييع جثمان الصحفي الفلسطيني أبو حطاب الذي استشهد جراء غارة إسرائيلية جنوبي قطاع غزة (رويترز)

استشهاد 141 صحفيا في غزة منذ 7 أكتوبر

02 أيار 2024
تشييع جثامين شهداء في الضفة الغربية - (أرشيفية)

ارتفاع شهداء الضفة إلى 491 منذ 7 أكتوبر

27 نيسان 2024
مقبرة جماعية في مستشفى ناصر الطبي بخان يونس

العثور على 3 مقابر جماعية بمجمع ناصر الطبي في غزة

22 نيسان 2024
جثامين لشهداء في قطاع غزة

الاحتلال يرتكب 6 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

22 نيسان 2024
اقرأ أيضا
أرشيفية لأحد المستشفيات السعودية

وفاة و20 حالة في العناية المركزة بتسمم غذائي بمطعم بالرياض.. السلطات تكشف تفاصيل

منذ 9 دقيقة
الاحتلال يشدد إجراءات دخول المسيحيين إلى القدس في سبت النور

الاحتلال يشدد إجراءات دخول المسيحيين للقدس

منذ 34 دقيقة
1714816143041

1242 اعتداء نفذها الاحتلال خلال نيسان الماضي بالضفة والقدس

منذ 50 دقيقة
ضرب الرجل لزوجته «مبرر».. ربع سكان العالم يؤيد

زوج يضرب زوجته ويلقيها بالشارع لطلبها منه "علبة لبن"

منذ2 ساعة
جانب من الدمار في غزة جراء العدوان الإسرائيلي - (وكالات)

صحافة عبرية: "إسرائيل" لن توافق على إنهاء الحرب على غزة

منذ2 ساعة
4-60-730x438

الاتفاق بين "حماس" و"إسرائيل" بات وشيكاً... وإطلاق سراح الأسرى على 3 مراحل

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

آخر تطورات الهدنة في حرب غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والإيراني إبراهيم رئيسي في مقر "مجلس الشعب الصيني" في بكين - (أرشيفية)

رد الصين على الهجوم الإيراني يقدم فرصة لواشنطن

ترجمات | منذ17 ساعة
حفنة حبوب في يد مزارع أوكراني في مزرعة دمرتها الحرب، زابوريجيا، أوكرانيا، أيلول (سبتمبر) 2023 -(المصدر)

استخدام الغذاء كسلاح يعود إلى الواجهة

ترجمات | منذ17 ساعة
الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

خيار الانفراج بالنسبة لإيران

ترجمات |01 أيار 2024
مرتزقون في جيش الاحتلال

تقرير يكشف كيفية اعتماد جيش الاحتلال على المرتزقة لارتكاب الجرائم في غزة

ترجمات |01 أيار 2024
المرشد الإيراني علي خامنئي في اجتماع مع محمد عبد السلام (وسط)، المتحدث باسم الحوثيين في اليمن، 2019 - (المصدر)

إيران والحوثيون.. تحالف من دون اصطفاف

ترجمات |30 نيسان 2024
‏شرطة مكافحة الشغب الألمانية تعتقل متظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، فرانكفورت، 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (أرشيفية)

ألمانيا تدفن أدلة التواطؤ في الإبادة الجماعية.. ونيكاراغوا تفضحها‏

ترجمات |30 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - كيف مضت العطلة !

كيف مضت العطلة !

الشحدة 02 أيار 2024

الشحدة

عيد العمال 01 أيار 2024

hajjaj

تقلب الطقس 30 نيسان 2024

حمزة حجاج - تقلب الطقس

غير مستقر 29 نيسان 2024

غير مستقر

إنفلونزا الطيور ! 28 نيسان 2024

حمزة حجاج - إنفلونزا الطيور !
 
 