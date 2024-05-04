السبت 04 أيار 2024
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
العرب والعالم
عربي
السبت 04 أيار 2024
12:23 م
الاحتلال يرتكب 3 مجازر في غزة خلال 24 ساعة
جثامين شهداء في قطاع غزة
أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع راح ضحيتها 32 شهيدا و41 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وبذلك، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 34 ألفا و654 شهيدا و77 ألفا و908 مصابين.
اضافة اعلان
الاحتلال
غزة
طوفان الاقصي
Copy
ذات صلة
استشهاد 141 صحفيا في غزة منذ 7 أكتوبر
02 أيار 2024
ارتفاع شهداء الضفة إلى 491 منذ 7 أكتوبر
27 نيسان 2024
العثور على 3 مقابر جماعية بمجمع ناصر الطبي في غزة
22 نيسان 2024
الاحتلال يرتكب 6 مجازر في غزة خلال 24 ساعة
22 نيسان 2024
اقرأ أيضا
وفاة و20 حالة في العناية المركزة بتسمم غذائي بمطعم بالرياض.. السلطات تكشف تفاصيل
منذ 9 دقيقة
الاحتلال يشدد إجراءات دخول المسيحيين للقدس
منذ 34 دقيقة
1242 اعتداء نفذها الاحتلال خلال نيسان الماضي بالضفة والقدس
منذ 50 دقيقة
زوج يضرب زوجته ويلقيها بالشارع لطلبها منه "علبة لبن"
منذ2 ساعة
صحافة عبرية: "إسرائيل" لن توافق على إنهاء الحرب على غزة
منذ2 ساعة
الاتفاق بين "حماس" و"إسرائيل" بات وشيكاً... وإطلاق سراح الأسرى على 3 مراحل
منذ3 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
"المدافع الصامد".. هل يستعد الناتو لمواجهة محتملة مع روسيا؟
دولي
|
منذ 8 دقيقة
وفاة و20 حالة في العناية المركزة بتسمم غذائي بمطعم بالرياض.. السلطات تكشف تفاصيل
عربي
|
منذ 9 دقيقة
مفاجأة كبيرة.. نجم ريال مدريد يقترب من مزاملة ميسي
كرة القدم
|
منذ 13 دقيقة
إعلام عبري: إجلاء جنود جرحى من غزة بـ5 مروحيات
العرب والعالم
|
منذ 16 دقيقة
بدون خطة لحماية المدنيين.. الاحتلال يقدم خطته لاجلاء رفح
دولي
|
منذ 25 دقيقة
الاحتلال يشدد إجراءات دخول المسيحيين للقدس
عربي
|
منذ 33 دقيقة
مطالبات قضائية بإيقاف عرض بقية حلقات مسلسل نعمة الافوكاتو
فنون
|
21 آذار 2024
الحكومة تحدد عطلة عيد الفطر
أخبار محلية
|
17 آذار 2024
الحكومة ترفع أسعار البنزين والديزل
الاقتصاد المحلي
|
30 أيلول 2023
انطانيوس عيسى يعقوب سكس
وفيات
|
10 تشرين الأول 2023
20 ألفا في "جيب" النشامى.. عموتة يصل المغرب.. أبو زمع يرفض عرض النجمة اللبناني
أخبار النجوم
|
13 شباط 2024
ما هي الغرامات المشمولة بالعفو العام؟
أخبار محلية
|
17 نيسان 2024
افكار و مواقف
آخر تطورات الهدنة في حرب غزة
د. محمد حسين المومني
|
اليوم
ترجمات
رد الصين على الهجوم الإيراني يقدم فرصة لواشنطن
ترجمات
|
منذ17 ساعة
استخدام الغذاء كسلاح يعود إلى الواجهة
ترجمات
|
منذ17 ساعة
خيار الانفراج بالنسبة لإيران
ترجمات
|
01 أيار 2024
تقرير يكشف كيفية اعتماد جيش الاحتلال على المرتزقة لارتكاب الجرائم في غزة
ترجمات
|
01 أيار 2024
إيران والحوثيون.. تحالف من دون اصطفاف
ترجمات
|
30 نيسان 2024
ألمانيا تدفن أدلة التواطؤ في الإبادة الجماعية.. ونيكاراغوا تفضحها
ترجمات
|
30 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كيف مضت العطلة !
الشحدة
02 أيار 2024
عيد العمال
01 أيار 2024
تقلب الطقس
30 نيسان 2024
غير مستقر
29 نيسان 2024
إنفلونزا الطيور !
28 نيسان 2024