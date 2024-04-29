الإثنين 29 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا في الضفة الغربية

اعتقال 12 فسلطينيا
اعتقال 12 فلسطينيا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 12 فلسطينيا بمناطق في الضفة الغربية، ما يرفع حصيلة المعتقلين منذ 7 تشرين الأول الماضي إلى 8505.

اضافة اعلان


وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن من بين المعتقلين طفل وأسرى سابقون، مضيفة أن أغلب عمليات الاعتقالات تركزت في محافظات الخليل وجنين وطولكرم وأريحا.


وبموازاة حرب الاحتلال على غزة منذ 7 من تشرين الأول، صعَّد الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 491 وإصابة 4.9 ألف فلسطيني حسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.


وأكد نادي الأسير أنّ جرائم الاحتلال الممنهجة، لا سيما الطبية بحقّ الأسرى الفلسطينيين تصاعدت بعد 7 تشرين الأول، جرّاء إجراءاته الانتقامية.


وقال النادي إن غالبية الأسرى المفرج عنهم أخيرا من سجون الاحتلال، يعانون من مشاكل صحيّة، استدعى نقل بعضهم إلى المستشفى جرّاء ظروف اعتقالهم القاسية، من تّعذيب، وتّجويع، وجرائم طبيّة ممنهجة شكلت على مدار عقود أبرز سياسات الاحتلال.


وأضاف أن غالبية المفرج عنهم عانوا أوجاعا في مختلف أنحاء أجسادهم، ومشاكل صحية تحتاج إلى علاج دائم، وبعضهم أصيب بكسور في بداية اعتقالهم نتيجة الضرب المبرح، وما زالوا يعانوا آثارًا واضحة بعد مرور شهور على ذلك.


وجدد نادي الأسير، دعوته للأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في جرائم الاحتلال الممنهجة بحقّ الأسرى في سجونه، واستعادة دورها المطلوب لإنقاذ ما تبقى من جوهر عملها، وتحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري في ضوء استمرار الإبادة في غزة، والعدوان الشامل على مختلف الجغرافيا الفلسطينية.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا من الضفة الغربية

27 نيسان 2024
72ac3ed3-daaf-42f3-ab00-4375188a9361

هل تنفجر الضفة في ظل تصعيد الاحتلال لجرائمه بعد 7 أكتوبر؟

24 نيسان 2024
الاحتلال يعتقل 7120 فلسطينيا بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

الاحتلال يعتقل 8445 فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر

24 نيسان 2024
617967

الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية في مخيم نور شمس لليوم الثالث

20 نيسان 2024
اقرأ أيضا
هانيبال القذافي

هانيبال القذافي من سجن لبناني تحت الأرض: أريد أوكسجين

منذ1 ساعة
download

لنقل جزء من وجودها العسكري في الخليج.. واشنطن تبني قاعدة عسكرية في "إسرائيل "

منذ4 ساعة
اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى صبيحة عيد الفصح العبري

200 مستوطن متطرف يقتحمون باحات الأقصى

منذ4 ساعة
جثامين شهداء في غزة

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة على القطاع

منذ4 ساعة
thumbs_b_c_4fe5045758e95bd561ed36d9e3121a58

"خدمة النازحين".. عمل شاق تواجه تحدياته فتاة غزية

منذ8 ساعة
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومتهم ويطالبون بتبادل أسرى مع حماس وانتخابات مبكرة

وفد من حماس إلى القاهرة وترقب لنتائج المحادثات بشأن صفقة التبادل

منذ8 ساعة
افكار و مواقف

صمود لأكثر من 200 يوم

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

وما هو الحل لديك أيها الرئيس؟

ماهر أبو طير |اليوم

انتفاضة الجامعات وربيع واشنطن

نضال منصور |اليوم

هل تؤثر الاحتجاجات الطلابية على سياسة واشنطن تجاه "إسرائيل"؟

أحمد عوض |اليوم

موعد واختبار قريب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

بين شفيق وسعيد

مالك العثامنة |اليوم

الثلاثاء الكبير 10 سبتمبر

جهاد المنسي |اليوم
ترجمات
نظام إسرائيلي مضاد للصواريخ يتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية، نيسان (أبريل) 2024 - (المصدر)

احتمال انفجار الوضع في الشرق الأوسط يبقى واردا

ترجمات | منذ19 ساعة
بطاقة دعائية في جيب ناشطة في ميشيغان، كُتب عليها "... أخبروا بايدن بأننا لا ندعم الإبادة الجماعية" - (المصدر)

"يجب أن نجعل بايدن يخسر": الأميركيون العرب يتحولون إلى دعم ترامب‏

ترجمات | منذ19 ساعة
العلم الأميركي يرفرف خارج مبنى الكابيتول الأميركي – (المصدر)

أميركا في انحدار

ترجمات |27 نيسان 2024
إيرانيون يتظاهرون في طهران احتجاجًا على هجوم إسرائيلي "محدود" على قاعدة جوية ثانوية في أصفهان - (المصدر)

القتال بين إيران وإسرائيل لن يتوقف.. لكن حربا موسعة تم تفاديها

ترجمات |27 نيسان 2024
الدمار والحرائق في مدينة الفلوجة العراقية أثناء اجتياح القوات الأميركية لها في العام 2003 - (أرشيفية)

لماذا ما يزال الشرق الأوسط في حاجة إلى أميركا؟

ترجمات |26 نيسان 2024
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تنقض مشروع قرار لوقف الحرب في غزة - (المصدر)

الفقاعة الضارة للسياسة الأميركية

ترجمات |24 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - إنفلونزا الطيور !

إنفلونزا الطيور !

حساسية! 27 نيسان 2024

حمزة حجاج - حساسية!

يوم الرحلة 26 نيسان 2024

يوم الرحلة

ضيوف الصيف 24 نيسان 2024

حمزة حجاج - ضيوف الصيف

أطفال غزة 23 نيسان 2024

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy
 
 