الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية في مخيم نور شمس لليوم الثالث

قال شهود عيان اليوم السبت إن مخيم نور شمس في محافظة طولكرم بشمال الضفة الغربية يشهد اشتباكات متواصلة بين مقاومين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي الذي يواصل عملية عسكرية في المخيم لليوم الثالث على التوالي.

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وقال شاهد لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن حدة الاشتباكات زادت صباح اليوم، وإن أصوات انفجارات قوية تدوي بالمنطقة بين الحين والآخر.



وذكر شاهد آخر أن قوة إسرائيلية تحاصر منزلاً في المخيم، وتطلق قذائف باتجاهه.

وقال الشهود إن الطواقم الطبية ما زالت غير قادرة على الدخول إلى المخيم وسط أنباء عن احتجاز الجيش الإسرائيلي جثامين خمسة فلسطينيين منذ يوم الجمعة، وفق ما أكده تلفزيون فلسطين.



وقال التلفزيون الرسمي إن 7 فلسطينيين استشهدوا في مخيمي نور شمس وطولكرم منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية مساء يوم الخميس.-(وكالات)