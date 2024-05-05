الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا بالضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد 25 فلسطينيا من الضفة والقدس المحتلة بينهم فتاة، إضافة إلى أطفال وأسرى سابقين.



وقال نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات نابلس، ورام الله والخليل وجنين وأريحا وقلقيلية والقدس وطولكرم تحديدا في بلدة دير الغصون التي شهدت عدوانا يوم أمس السبت، وأدى إلى استشهاد مجموعة من الأسرى المحررين.

اضافة اعلان



وأضاف البيان أن قوات الاحتلال تواصل خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم والقتل العمد، وتخريب وتدمير منازل المواطنين.



وأوضح أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول الماضي، بلغت أكثر من 8575، مشيرا الى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من تشرين الأول ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ترتكبها.