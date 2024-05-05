الأحد 05 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا بالضفة والقدس

QNA_ARREST_03112023
قوات الاحتلال الإسرائيلي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد 25 فلسطينيا من الضفة والقدس المحتلة بينهم فتاة، إضافة إلى أطفال وأسرى سابقين.


وقال نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات نابلس، ورام الله والخليل وجنين وأريحا وقلقيلية والقدس وطولكرم تحديدا في بلدة دير الغصون التي شهدت عدوانا يوم أمس السبت، وأدى إلى استشهاد مجموعة من الأسرى المحررين.

اضافة اعلان


وأضاف البيان أن قوات الاحتلال تواصل خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم والقتل العمد، وتخريب وتدمير منازل المواطنين.


وأوضح أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول الماضي، بلغت أكثر من 8575، مشيرا الى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من تشرين الأول ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ترتكبها.

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1714905367970

60 مستوطنا متطرفا يقتحمون باحات الأقصى

منذ2 ساعة
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية - (أرشيفية)

تصريح جديد لإسماعيل هنية حول التوصل لاتفاق شامل

منذ2 ساعة
جثامين شهداء في غزة

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة

منذ3 ساعة
635216

بعد خرق أمني... تسريب معلومات حول آلاف الاجتماعات للجيش الألماني

منذ3 ساعة
العلم التونسي

دراسة: الموظف في تونس لا يعمل أكثر من 8 دقائق يومياً

منذ3 ساعة
thumbs_b_c_98899ba6f126d265bc757c4f142d1ac0

أهالي أسرى بغزة: التاريخ لن يغفر لنتنياهو إهدار فرصة إعادتهم

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ما بعد الحرب إذا توقفت

ماهر أبو طير |اليوم

حل العودتين (2)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

حاء الحديقة

نادر رنتيسي |اليوم
سلامة الدرعاوي

أرباح الشركات في الربع الأول

سلامة الدرعاوي |اليوم

يوم الصحافة العالمي.. وقفات وطنية ودولية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

بطلت أجامل كذبا

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
شاخصة مقر الـ"أونروا" في منطقة صور اللبنانية - (أرشيفية)

‏حملة إسرائيل على (الأونروا) تفشل‏ تماما

ترجمات | منذ19 ساعة
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والإيراني إبراهيم رئيسي في مقر "مجلس الشعب الصيني" في بكين - (أرشيفية)

رد الصين على الهجوم الإيراني يقدم فرصة لواشنطن

ترجمات |03 أيار 2024
حفنة حبوب في يد مزارع أوكراني في مزرعة دمرتها الحرب، زابوريجيا، أوكرانيا، أيلول (سبتمبر) 2023 -(المصدر)

استخدام الغذاء كسلاح يعود إلى الواجهة

ترجمات |03 أيار 2024
الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

خيار الانفراج بالنسبة لإيران

ترجمات |01 أيار 2024
مرتزقون في جيش الاحتلال

تقرير يكشف كيفية اعتماد جيش الاحتلال على المرتزقة لارتكاب الجرائم في غزة

ترجمات |01 أيار 2024
المرشد الإيراني علي خامنئي في اجتماع مع محمد عبد السلام (وسط)، المتحدث باسم الحوثيين في اليمن، 2019 - (المصدر)

إيران والحوثيون.. تحالف من دون اصطفاف

ترجمات |30 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الصابرون

الصابرون

كيف مضت العطلة ! 03 أيار 2024

حمزة حجاج - كيف مضت العطلة !

الشحدة 02 أيار 2024

الشحدة

عيد العمال 01 أيار 2024

hajjaj

تقلب الطقس 30 نيسان 2024

حمزة حجاج - تقلب الطقس

غير مستقر 29 نيسان 2024

غير مستقر
 
 