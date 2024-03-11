الاحتلال ينشر 15 ألف جندي في الضفة خلال رمضان

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وأشارت الإذاعة صباح اليوم الاثنين، إلى أنه سيتم نشر 24 كتيبة و20 سرية ووحدتين خاصتين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى 5000 جندي احتياط من مستوطنات الضفة، أي ما مجموعه أكثر من 15 ألف جندي إسرائيلي سيعملون في مناطق مختلفة بالضفة.ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ازدادت جرائم الاحتلال في الضفة الغربية، حيث كثف عملياته العسكرية وزادت اقتحاماته ومداهماته للمدن والبلدات والمخيمات، ما أسفر عن استشهاد 425 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و650 فلسطينيا بالضفة بحسب مصادر فلسطينية رسمية. (بترا)