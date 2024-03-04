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الإثنين 04 آذار 2024
1:29 م
الاحتلال يعتقل 55 فلسطينيا بينهم أطفال وأسرى محررون بالضفة
جيش الاحتلال يستمر باعتقال الفلسطينيين
قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني إن الاحتلال اعتقل 55 فلسطينيا، بينهم أطفال وأسرى محررون في الضفة الغربية؛ بما فيها القدس المحتلة.
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فلسطين
الاحتلال
الضفة
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