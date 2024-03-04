الإثنين 04 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعتقل 55 فلسطينيا بينهم أطفال وأسرى محررون بالضفة

جيش الاحتلال يستمر باعتقال الفلسطينيين
جيش الاحتلال يستمر باعتقال الفلسطينيين
قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني إن الاحتلال اعتقل 55 فلسطينيا، بينهم أطفال وأسرى محررون في الضفة الغربية؛ بما فيها القدس المحتلة.اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الاحتلال يرتكب 13 مجزرة بحق عائلات في غزة خلال 24 ساعة

الاحتلال يرتكب 13 مجزرة بحق عائلات في غزة خلال 24 ساعة

منذ3 ساعة
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين

الاحتلال يعتقل 7325 فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر

29 شباط 2024
65d738c2a32ad (1)

استهداف محيط مستشفى الأمل المحاصر منذ 31 يوما

22 شباط 2024
IsL7M

الاحتلال يعتقل 27 فلسطينيا بالضفة الغربية

21 شباط 2024
اقرأ أيضا
الاحتلال يستهدف سيارات إسعاف في غزة

استشهاد 364 من الكوادر الصحية في غزة منذ 7 أكتوبر

منذ3 ساعة
ارتفاع عدد الأطفال المتوفين بسبب المجاعة في غزة إلى 16

ارتفاع عدد الأطفال المتوفين بسبب المجاعة في غزة إلى 16

منذ3 ساعة
الاحتلال يرتكب 13 مجزرة بحق عائلات في غزة خلال 24 ساعة

الاحتلال يرتكب 13 مجزرة بحق عائلات في غزة خلال 24 ساعة

منذ3 ساعة
thumbs_b_c_9ff042d4ca8dd99e80d28aa30d9aecaf

الموت جوعا يحصد براءة الأطفال في شمال غزة

منذ3 ساعة
503726

"غياب السنوار وتفاصيل التبادل".. اتفاق الهدنة المرتقب يواجه "نقاطا شائكة"

منذ4 ساعة
thumbs_b_c_82720bb72fe54f4ed690b4bb0d89525a

هجوم إسرائيلي ممنهج ضد الأونروا.. كاتس يجدد دعوته لفيليب لازاريني بالاستقالة

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

كلام حساس عن الحملات ضد الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

المؤمل أحزاب بلا ربطات عنق

جهاد المنسي |اليوم

حرب غزة

حسني عايش |اليوم

إنزالات ودلالات !

يعقوب ناصر الدين |اليوم

التوطين والتجنيس خطر أم مطلب؟

سميح المعايطة |اليوم

الأحصنة الطروادية الافتراضية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
فلسطينيون في حي دمره القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (2-2)

ترجمات | منذ18 ساعة
فلسطينيون يتجمعون عند منزل هدمته الغارات الإسرائيلية في غزة - (أرشيفية)

‏المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (1 - 2)

ترجمات |02 آذار 2024
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
1

سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

ترجمات |27 شباط 2024
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات |26 شباط 2024
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات |26 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
غلاء المحروقات

غلاء المحروقات

راتب شهر شباط 02 آذار 2024

راتب شهر شباط

مجزرة دوار النابلسي 01 آذار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي 29 شباط 2024

bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05

نويت 29 شباط 2024

نويت

محاضرة 28 شباط 2024

محاضرة
 
 