الخميس 29 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعتقل 7325 فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر

الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 20 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية، ما يرفع عدد المعتقلين إلى 7325 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني.اضافة اعلان
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