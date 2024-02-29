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الخميس 29 شباط 2024
3:35 م
الاحتلال يعتقل 7325 فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 20 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية، ما يرفع عدد المعتقلين إلى 7325 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني.
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فلسطين
الاحتلال
الضفة
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