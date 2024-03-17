الأحد 17 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحكومة الأمنية الإسرائيلية تجتمع اليوم لمناقشة تفويض الوفد المشارك في قطر في مفاوضات التهدئة

360545
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحكومة الأمنية ستجتمع اليوم الأحد لبلورة موقف وفد الدولة العبرية الذي سيتوجّه إلى قطر للتفاوض على صفقة للإفراج عن رهائن مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين، في إطار تهدئة في غزة.

اضافة اعلان


وأشار بيان لمكتب نتنياهو إلى أن رئيس الوزراء دعا “حكومة الحرب والحكومة الأمنية (…) للاجتماع الأحد لاتخاذ قرار بشأن تفويض الوفد المفاوض قبل توجّهه إلى الدوحة”.


وفق وسائل إعلام إسرائيلية، من المقرر عقد اجتماع حكومة الحرب في الساعة 18,00 (16,00 ت غ).


وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أشار، الجمعة، إلى أن وفداً سيتوجّه إلى الدوحة بعد اجتماع للحكومة الأمنية “لمناقشة موقف إسرائيل”، من دون توضيح متى سيتوجه الوفد إلى قطر.


وفق لقطات نشرها مكتب رئيس الوزراء، اجتمعت حكومة الحرب والحكومة الأمنية، الجمعة، لكن أي قرار لم يصدر.


ويأتي الإعلان عن قرب موعد توجّه وفد إسرائيلي إلى قطر بعد موافقة “حماس” على تليين موقفها.


وباتت الحركة تقترح اتفاق هدنة من ستة أسابيع، يتضمن مبادلة رهائن بأسرى فلسطينيين، وفق ما أفاد قيادي في “حماس” وكالة فرانس برس، بعدما كانت تطالب بوقف إطلاق نار نهائي قبل أي اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.


وقال القيادي إن الحركة مستعدة للإفراج عن 42 رهينة إسرائيليين من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، على “أن تفرج إسرائيل عن 20 إلى 30 أسيراً فلسطينياً مقابل كل محتجز إسرائيلي”.


وتطالب الحركة بالإفراج عن 30 إلى 50 معتقلاً فلسطينياً في مقابل الإفراج عن كل جندي محتجز لديها. وتحدثت عن استعدادها لأول مرة للإفراج عن مجندات.
مساء السبت، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في منشور على منصة إكس، نتنياهو إلى “إعطاء أوامر للوفد بالبقاء في إسرائيل”، وإلى “تشديد الضغط العسكري إلى حين القضاء على حماس”.


وتؤكد إسرائيل أنّه ما زال في غزة 130 رهينة، يعتقد أنّ 32 منهم لقوا مصرعهم، من بين نحو 250 خطفوا في هجوم “حماس” في السابع من أكتوبر الماضي.
 إسرائيل كانت قد أطلقت حملة عسكرية خلّفت دماراً هائلاً و31553 شهيداً معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة.-(أ ف ب)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
2076470519-1710224249

المخابرات الأميركية: "إسرائيل" قد تواجه مقاومة مسلحة من حماس لسنوات

12 آذار 2024
503726

"غياب السنوار وتفاصيل التبادل".. اتفاق الهدنة المرتقب يواجه "نقاطا شائكة"

04 آذار 2024
طيران الاحتلال يشن غارات متفرقة على شمال ووسط غزة

" إسرائيل" تقرر إرسال وفد إلى قطر لبحث التوصل لصفقة مع حماس

25 شباط 2024
القسام تستهدف 3 آليات صهيونية بقذائف الياسين 105 في خان يونس

"سماع أصوات صراخهم بعد احتراقهم".. 15 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح في كمين بخانيونس

19 شباط 2024
اقرأ أيضا
Image1_3202417112617264176683

وصول الدفعة الـ 13 من أطفال غزة الجرحى ومرضى السرطان إلى الإمارات لتلقي العلاج

منذ 2 دقيقة
1710664783955

3400 ميغا واط الحمل الكهربائي الأقصى أمس

منذ 17 دقيقة
جثامين لشهداء في قطاع غزة

استشهاد 31 ألفا و645 فلسطينيا في غزة منذ 7 أكتوبر

منذ 29 دقيقة
thumbs_b_c_1e9e0c54db83a2c436eb45f867ac4b68

ضاقت عليهم الأرض بما رحبت.. مطبخ وحمّام في آن شمالي غزة

منذ1 ساعة
thumbs_b_c_7001c692bc8a6b4b64850a3203274603

لابيد: لن تنتصر "إسرائيل" دون إعادة الأسرى من غزة

منذ2 ساعة
image (3)

عدوان إسرائيلي وقصف مدفعي يدمر القرى الحدودية اللبنانية الجنوبية

منذ19 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

مشكلتهم مع الإسلام وليس الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

شارع آرون بوشنيل..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الدينار ثابت في اقتصاد متحرك

سلامة الدرعاوي |اليوم

في العودة لجوهر القانون

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

لغزة.. أرزاق سماوية

نضال المجالي |اليوم

تصويب وضع "ممول الحكومات"

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات | منذ12 ساعة
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - (المصدر)

مع احتمال نهاية عهده.. ما الإرث الذي سيتركه سوناك؟

ترجمات | منذ12 ساعة
1710438304006951900

هل تفنى البشرية أم تصل إلى الما - فوق - إنسانية؟

ترجمات |15 آذار 2024
السياسي البريطاني صادق خان، رئيس بلدية لندن - (أرشيفية)

العنصرية المؤسسية حقيقة مقلقة في بريطانيا

ترجمات |13 آذار 2024
إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

على إسرائيل أن تقرر إلى أين تذهب - ومَن يقودها إلى هناك

ترجمات |13 آذار 2024
مجموعة من قادة أوروبا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي – (أرشيفية) ‏

‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

ترجمات |12 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - ستوري في شهر رمضان

ستوري في شهر رمضان

عزايم 15 آذار 2024

hajjaj copy

خلال أزمة رمضان 14 آذار 2024

15 copy

مجاملات رمضانية 13 آذار 2024

حمزة حجاج -مجاملات رمضانية

حلاوتك يا رمضان 12 آذار 2024

حمزة حجاج - حلاوتك يا رمضان

الإنزالات الجوية الأردنية على غزة في رمضان 11 آذار 2024

hajjaj
 
 