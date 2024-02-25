الأحد 25 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

" إسرائيل" تقرر إرسال وفد إلى قطر لبحث التوصل لصفقة مع حماس

طيران الاحتلال يشن غارات متفرقة على شمال ووسط غزة
طيران الاحتلال يشن غارات متفرقة على شمال ووسط غزة

قررت حكومة الحرب الإسرائيلية إرسال وفد إلى قطر لاستئناف المحادثات من أجل التوصل لصفقة لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلي “راديو كان”.

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ووفقا لتقرير هيئة البث الإسرائيلي، فقد تم اتخاذ القرار بعد أن استمع الوزراء إلى تقارير من المفاوضين وناقشوا في مؤتمر عبر الهاتف نتائج المشاورات التي أجريت مع مسؤولين من الولايات المتحدة وقطر ومصر في باريس يومي 23 و 24 شباط/فبراير للتوسط في صفقة مع حماس.


وسيسافر وفد من المتخصصين إلى الدوحة، لبحث قضايا محددة، بما في ذلك أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيجري إطلاق سراحهم.


وذكر التقرير أن حكومة الحرب الإسرائيلية بدأت ليل السبت/ الاحد بحث تفاصيل الصفقة التي تم الاتفاق عليها في باريس. ومن المقرر أن تواصل حكومة الحرب المباحثات في وقت لاحق من اليوم الأحد .- (د ب أ)

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