الأحد 05 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القبض على عصابة تعتدي على الأطفال في لبنان.. تضم تيكتوكر شهير

تيك توك
تيك توك

في حدث صادم تصدّر السوشيال ميديا في لبنان، تم إلقاء القبض على عصابة كبيرة تروّج للمخدرات وتستغّل الأطفال، كما عُلم أنها تضمّ تيكتوكر شهير.

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وأفادت وسائل إعلامية، أن السلطات الأمنية اللبنانية أوقفت عددًا من المُتهمين باستدراج الأطفال واغتصابهم، كما عُرف من بينهم أحد المشاهير على منصة "تيك توك" من لبنان.


الحادثة تصدّرت حديث الشارع اللبناني ومواقع التواصل في لبنان وبعض الدول العربية، ليُطلق النشطاء هاشتاغات تدعو إلى معاقبة المتورطين في تلك الجريمة المروعة.


وكان مكتب جرائم المعلوماتية قد تمكّن بعد متابعة ورصد لأشهر، من كشف العصابة الخطيرة التي اتخذت من مواقع التواصل وسيلة للايقاع بالأطفال، بهدف ترويعهم وممارسة الجنس معهم وترويج وتعاطي المخدرات، بالإضافة إلى تصويرهم مُستغلين الأوضاع الاجتماعية والمادية الصعبة لهؤلاء.


كما أصدرت قوى الأمن الداخلي اللبناني بياناً أعلنت فيه عن توقيف أشخاص مشتبه بضلوعهم بقضايا ابتزاز واعتداءات جنسيّة على قٌصَّر من قبل مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتيّة.

ومن بين المتورّطين المدعو "ج. م." وهو صاحب صالون حلاقة ويعتبر من مشاهير تطبيق "Tik Tok” في لبنان, وقد تقدّم بعض الأطفال والمُعتدى عليهم بشكاوى في هذا الموضوع. وكالات

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