"المحامين" ونظيراتها العربية تبدأ بملاحقة الكيان الصهيوني على جرائمه في غزة

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تقدمت نقابة المحامين الأردنيين إلى جانب نقابات ومنظمات حقوقية عربية، ببلاغ للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق قادة وأفراد الكيان الصهيوني لارتكابهم جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.وقال نقيب المحامين يحيى أبو عبود إن البلاغ قدم يوم الجمعة في مقر المحكمة بلاهاي الهولندية، بتهمة ارتكاب "أفعال تشكل جريمة الإبادة الجماعية مرتكبة بدولة فلسطين".وأضاف أبو عبود أن البلاغ هو أول البلاغات التي سيتم إيداعها أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأنه بمثابة إعلان رسمي عن بدء الملاحقة القانونية والسعي لانضمام العديد من النقابات والاتحادات حول العالم نصرة للحق الفلسطيني العادل ورفد الملف بكافة التوثيقات والأدلة عن كافة الجرائم المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني البطل.وأشار إلى أن البلاغ استند على مجموعة من التوثيقات والأدلة وقرار محكمة العدل الدولية الأخير بشأن الشكوى المقدمة من دولة جنوب أفريقيا بحق الكيان الصهيوني.وبين أبو عبود أن البلاغ تنفيذاً لقرارات مجلس نقابة المحامين الأردنيين السابقة وقرارات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المنعقد في عمان والقرارات المنبثقة عن إعلان الجزائر (التحالف الدولي لدعم الملف القانوني للشعب الفلسطيني).وضم الفريق الدولي (نقابة المحامين الأردنيين ونقابة المحامين الفلسطينيين والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين والنقابة الوطنية للقضاة الجزائريين ومنظمة المحامين بتونس ونقابة المحامين الموريتانيين).