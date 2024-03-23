السبت 23 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اليونسكو تعتمد ثالث قرار لصالح فلسطين خلال أيام

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علم فلسطين

اعتمد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، الجمعة، ثالث قرار لصالح فلسطين، وذلك بعد اعتماده قرارين سابقين الأربعاء، ضمن دورته 219 المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس.

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وذكرت وزارة الخارجية والمغربين في بيان أن المجلس اعتمد الجمعة، "قرارا ثالث بعنوان: تأثير وعواقب الوضع الراهن في قطاع غزة فيما يخص جميع جوانب مهمة اليونسكو، بعد اعتماد قرارين خاصين بدولة فلسطين، بالإجماع وهما: فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية".


ورحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، باعتماد القرار الثالث.

وأشار المالكي، إلى أن اعتماد القرارات "مهم للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في مجالات عمل اليونسكو، في ظل ما تقوم به إسرائيل؛ سلطة الاحتلال غير الشرعي، من جرائم وانتهاكات، خاصة في قطاع غزة"، وفق البيان.
وتابع أن "اعتماد هذه القرارات يعد شاهداً على إمكانية المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته بما فيها من خلال مواجهة الانتهاكات ورصد الأضرار لتنفيذ خطة عمل عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني وتراثه الثقافي وتاريخه المهدد بالخطر من الاستعمار الإسرائيلي وإعادة بناء قطاع غزة وتنميته".


والأربعاء، اعتمد المجلس التنفيذي لليونسكو قرارين خاصين بدولة فلسطين، بالإجماع وهما: "فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية"، وفق بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية في حينه.


ويأتي اعتماد القرارات الثلاثة، في ظل حرب إسرائيلية مستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت دمارا هائلا وعشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية ما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".-(الأناضول)

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